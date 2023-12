Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung NKB – Wiedereröffnung nach Umbau der NKB-Geschäftsstelle in Beckenried

Medienmitteilung, 11. Dezember 2023

Wiedereröffnung nach Umbau der NKB-Geschäftsstelle in Beckenried

Die Geschäftsstelle der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) in Beckenried erstrahlt nach dreimonatiger Umbauphase in neuem Glanz. Die NKB lädt die Bevölkerung herzlich zum Eröffnungsapéro ein.

Seit Ende August 2023 wurden an der Dorfstrasse 47 in Beckenried umfangreiche Umbauarbeiten ausgeführt. Ab Montag, 11. Dezember 2023 erwartet unsere Kundinnen und Kunden ein zeitgemässes und komfortables Bankerlebnis. Herzstück der frisch gestalteten Geschäftsstelle ist der moderne und persönlich betreute Empfangsdesk.

Bargeldtransaktionen erledigen die Kundinnen und Kunden neu einfach und bequem an den Selbstbedienungsgeräten. «In der grosszügigen Selbstbedienungszone stehen neben Ein- und Auszahler für Franken und Euro auch ein Wechsler für Noten und Münzen bereit. Geld beziehen oder einzahlen ist nun rund um die Uhr möglich», erklärt Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung der NKB.

Für individuelle Beratungsgespräche in diskreter Atmosphäre stehen stilvoll gestaltete Sitzungszimmer zur Verfügung. «Unsere Mitarbeitenden vor Ort freuen sich auf zahlreichen Besuch in der frisch umgebauten Geschäftsstelle», ergänzt Nicole Lüthy. Sie ist überzeugt, dass auch die freien Fächer in der Schrankfachanlage schnell vermietet sein werden.

Zum offiziellen Eröffnungsapéro am Donnerstag, 11. Januar 2024 ist die ganze Bevölkerung herzlich eingeladen. Von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr können sich Interessierte ein eigenes Bild der modernen Räumlichkeiten machen.

Bild v.l.n.r.: Nicole Lüthy, Leiterin Private Kunden und Mitglied der Geschäftsleitung, Ivo Zimmermann, Leiter Geschäftsstelle Beckenried und Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Daniel Fuhrer Leiter Marketing & Kommunikation +41 41 619 22 60 daniel.fuhrer@nkb.ch