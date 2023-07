Nidwaldner Kantonalbank

Medienmitteilung: NKB mit gutem Halbjahresergebnis in Zeiten der Zinswende

Medienmitteilung, 20. Juli 2023

Im ersten Halbjahr 2023 erzielt die Nidwaldner Kantonalbank (NKB) einen Reingewinn von CHF 6,9 Mio., 13,0 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Halbjahresergebnis wurde insbesondere durch die Zinswende der Schweizerischen Nationalbank positiv beeinflusst. Zudem hat die Umsetzung der Bankstrategie die NKB während der ersten sechs Monate gefordert.

Mit einem Geschäftserfolg von CHF 14,9 Mio. (+ 32,0 Prozent) schliesst die NKB das erste Halbjahr 2023 erfolgreich ab. Einer der massgeblichen Gründe für diesen beträchtlichen Anstieg liegt im erhöhten Brutto-Erfolg aus dem Zinsengeschäft (CHF 32,7 Mio., + 27,6 Prozent). Seit Aufhebung der Negativzinsen im Herbst 2022 ist die NKB den jeweiligen Zinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) gefolgt. Heinrich Leuthard, Vorsitzender der Geschäftsleitung der NKB, erläutert: «Seit Ende 2022 haben wir die Zinsen auf Spar- und Vorsorgekonten für unsere Kundinnen und Kunden sukzessive erhöht. Den dadurch gestiegenen Zinsaufwand konnten wir mit der Verzinsung unserer eigenen Sichtguthaben bei der SNB erfreulicherweise gut kompensieren.»

Im Wertschriften- und Anlagegeschäft konnte die Bank nicht vollends an das Vorjahresniveau anknüpfen. Entsprechend sank der Erfolg im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft um TCHF 174 (- 2,9 Prozent). «Der anhaltende Ukraine-Konflikt, die drohende Energieknappheit und die Inflation verunsicherten unsere Kundinnen und Kunden weiterhin, was sich in tieferen Transaktionsvolumen widerspiegelte», so Heinrich Leuthard.

Investitionen für die Bankstrategie

Die NKB steckt mitten in der Umsetzung ihrer Strategie der Periode 2022 – 2026. Neugeschaffene Stellen und IT-Investitionen liessen den Geschäftsaufwand um CHF 1,7 Mio. (+ 9,5 Prozent) und die Abschreibungen um CHF 0,5 Mio. (+ 22,8 Prozent) ansteigen. Für Heinrich Leuthard sind diese Ausgaben für die Zukunft der NKB zwingend: «Nebst unserem Tagesgeschäft arbeiten wir aktuell an fünf strategischen Initiativen, um die NKB weiterhin erfolgreich und zukunftsgerichtet am Markt zu positionieren.»

Reingewinn steigt um 13,0 Prozent

Nach Rückstellungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken resultiert ein Reingewinn von CHF 6,9 Mio. ( + 13,0 Prozent). Das Eigenkapitel beläuft sich nach der Gewinnverwendung neu auf CHF 511,6 Mio. (CHF 503,6 Mio. per 31. Dezember 2022).

Lancierung der Noldi App

Mit der im Mai lancierten Noldi App ermöglicht die NKB Kindern von 6 bis 12 Jahren, den Umgang mit ihrem Sackgeld spielerisch zu erlernen. In der App lassen sich Wünsche mit einem entsprechenden Wert in Schweizer Franken hinterlegen. Die App zeigt daraufhin an, wie viel die Kinder noch sparen müssen, bis sie sich ihren Wunsch leisten können.

Schneller zu den gewünschten Inhalten auf nkb.ch

Seit Frühling gelangen Interessierte auf der Startseite der Bankwebsite www.nkb.ch schneller zu den für sie relevanten Inhalten. Zur Eingrenzung dienen zwei Filter, die zum einen die Lebensphase und zum anderen das Bedürfnis abfragen.

Abschaffung der Rangbezeichnungen

Per 1. Juli 2023 hat die NKB die Rangbezeichnungen für ihre Mitarbeitenden abgeschafft. Neu wird die Zeichnungsberechtigung von Mitarbeitenden an deren Funktion gebunden. Dies erhöht die Transparenz über den Vergabeprozess und unterstreicht, dass die Zeichnungsberechtigung ein Arbeitsmittel und keinen hierarchischen Rang oder Titel mehr darstellt.

Arbeiten bei der NKB wird flexibler

Ebenfalls seit dem 1. Juli 2023 können NKB-Mitarbeitende mit ihren Vorgesetzten vereinbaren, wie sie ihre Arbeitszeit organisieren und von wo sie arbeiten. Mit diversen Massnahmen will die Bank dazu beitragen, dass ihre Mitarbeitenden ihr privates und berufliches Leben besser miteinander vereinbaren können. Konkret handelt es sich dabei zum Beispiel um verdichtete oder ausgedehnte Arbeitszeitmodelle, eine flexible Homeoffice-Regelung oder die Förderung von Teilzeitarbeit in Führungs- und Fachspezialistenfunktionen. Damit schafft die NKB ein modernes Arbeitsumfeld und erhöht ihre Attraktivität als Arbeitgeberin.

Im Falle von weiterführenden Fragen zur Medienmitteilung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Medienkontakt: Andreas Mattle Leiter Logistik und Services +41 41 619 22 22 andreas.mattle@nkb.ch Freundliche Grüsse Martin Niederberger Falls Sie zukünftig keine weiteren Mitteilungen der Nidwaldner Kantonalbank erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Kontakt vom Medienverteiler entfernen“ an: martin.niederberger@nkb.ch