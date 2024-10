SWISSAID

Einladung: «Macht & Markt – Wer entscheidet über unser Essen?»

Sehr geehrte Damen und Herren

Wer den Markt beherrscht, hat Macht – dies gilt auch für Produktion von und Handel mit Lebensmitteln. Was auf unseren Tellern landet, wird oft von wenigen Grosskonzernen bestimmt, welche die Lebensmittelproduktion steuern. Dies führt dazu, dass wir sowohl im Norden als auch im Süden zu viele ungesunde Fertigprodukte konsumieren und eine stark eingeschränkte Auswahl haben: Wir decken rund 40 Prozent der weltweit konsumierten Kalorien mit den drei Pflanzenarten Weizen, Reis und Mais ab.

Das es nebst dem Teller auf dem Feld auch anders geht, zeigen Projekte von SWISSAID: Mit Saatgutbanken wird die Sortenvielfalt gefördert, Wissen über alte Sorten vermittelt und zugleich eine abwechslungsreiche und gesunde Ernährung hergestellt.

Mehr über Monopole und Monokulturen, Handel und Macht sowie Agrarökologische Ansätze und Ernährungssysteme erfahren Sie am 16. Oktober 2024 an der Konferenz «Macht & Markt – Wer entscheidet über unser Essen?» im Progr in Bern.

Unter den Referenten ist auch der SWISSAID-Saatgut-Experte Simon Degelo. Der Anlass wird anlässlich des Welternährungstag von SWISSAID gemeinsam mit anderen PartnerInnen organisiert.

An der Konferenz erwarten Sie spannende Vorträge und bedeutende Einblicke in das Ernährungssystem.

Die Veranstaltung findet ab 9.30 Uhr in Bern im Kulturzentrum Progr statt. Mehr Informationen unter www.welternaehrungstag.ch

Freundliche Grüsse

Thaïs In der Smitten SWISSAID - Medien und Kampagnen Tel. + 41 (0)77 408 27 65