75 Jahre SWISSAID. Geschichte schreiben, Perspektiven säen

Bern, 10. Juni 2023 – SWISSAID feiert 75 Jahre Engagement gegen Hunger und für Gleichberechtigung. Aus diesem Anlass lanciert die Stiftung am 14. Juni 23 einen Podcast, publiziert eine Broschüre und lanciert 75 Aktionen gegen den Hunger.

SWISSAID ist heute in neun Ländern des Südens und in der Schweiz tätig. Mit Projekten in Agrarökologie, Gleichstellung und Klimaresilienz unterstützt die Organisation Kleinbäuerinnen und Kleinbauern. «Wir sind breit vernetzt und haben langjährige, vertrauensvolle Beziehungen mit unseren Partnerorganisation. Wir wissen, was die Bedürfnisse vor Ort sind, und können rasch reagieren», sagt Nicole Stolz, Leiterin Entwicklungszusammenarbeit. Während der vergangenen 75 Jahre wurde SWISSAID in rund 27 Ländern zu einer zuverlässigen, erfahrenen Partnerin, die in der Lage ist, ihre Massnahmen im Krisenfall wirksam anzupassen. In der Schweiz machen wir Sensibilisierung und Lobbying zu unseren Fachgebieten Agrarökologie, Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Rohstoffe.

Neuer Podcast

Am 14. Juni 2023, passend zum Frauenstreik-Tag, lanciert SWISSAID den neuen Podcast «Hungrig auf Lösungen – 5 Perspektiven auf Hunger» mit dem Thema: «Gleichstellung - wenn Frauen mitreden, sinkt der Hunger». In fünf Folgen beleuchtet SWISSAID die Schwerpunktthemen Gleichstellung, Rohstoffe, Hungerbekämpfung, Klima und Agrarökologie und lässt die Menschen vor Ort zu Wort kommen. Der Podcast bietet Einblick in die Arbeit von SWISSAID, gibt Antworten auf dringende Fragen unserer Zeit und präsentiert Lösungen für eine Welt ohne Hunger. Der Podcast wird von der Podcastschmiede in Winterthur produziert.

Retrospektive

SWISSAID lädt auf der Webseite zu einer digitalen Zeitreise vom Gründungsjahr 1948 bis heute ein: Historische Videos aus der Wochenrundschau des Schweizer Fernsehens, Radiobeiträge, Zeitungsartikel sowie Fotos aus allen Epochen schildern die Projekte der Organisation für Entwicklungszusammenarbeit durch die Jahrzehnte. In der Jubiläumsbroschüre erfahren Leserinnen und Leser mehr über die entwicklungspolitischen Ansätze und Geschichte von SWISSAID.

75 Aktionen gegen den Hunger

SWISSAID stellt neu ihr einzigartiges Online-Puzzle-Tool für alle zur Verfügung: Ob Privatpersonen, Firmen, Organisationen oder Vereine, jede und jeder kann online eine Spendenaktion starten und Teil der Lösung im Kampf gegen den Hunger werden.

Trotz unermüdlichem Einsatz ist der Einsatz von SWISSAID nötiger denn je: Die Klimaerwärmung verschärft die Hungerkrise weltweit. «Auch in Zukunft arbeiten wir mit an der Transformation hin zu einer gerechteren Welt», sagt Markus Allemann, Geschäftsführer von SWISSAID.

Die Länderverantwortlichen der SWISSAID-Büros im Süden weilen vom 26. Juni bis 7. Juli 2023 in der Schweiz und stehen für allfällige Medieninterviews zur Verfügung.

Bild- und Videomaterial kann auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Kontaktpersonen:

Markus Allemann, Geschäftsleiter SWISSAID,

Tel.: 079 833 15 69, m.allemann@swissaid.ch

Thaïs In der Smitten, Medienverantwortliche SWISSAID

Tel: 077 408 27 65, media@swissaid.ch

