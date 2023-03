Medienmitteilung Finanzzahlen 2022 | Wachsende Nachfrage | Andermatt Swiss Alps Gruppe

Andermatt Swiss Alps AG

Wachsende Nachfrage in Andermatt führt zu rekordhohen Immobilienverkäufen bei der Andermatt Swiss Alps Gruppe

Die Andermatt Swiss Alps Gruppe verzeichnete 2022 eine deutliche Nachfragezunahme. Die Immobilienverkäufe konnten gegenüber dem Vorjahr um 24 Prozent auf CHF 151,1 Mio. gesteigert werden. Unter Berücksichtigung des Einmaleffekts aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen (Transaktion mit Vail Resorts, Inc. bezüglich Andermatt-Sedrun Sport AG) erzielte die Andermatt Swiss Alps Gruppe im Geschäftsjahr 2022 einen Nettogewinn in der Höhe von CHF 34,3 Mio. Aufgrund der starken Nachfrage aus der Schweiz und verschiedenen internationalen Märkten plant die Andermatt Swiss Alps Gruppe in den kommenden Jahren Investitionen von rund CHF 500 Mio. in Andermatt und Sedrun.

