Wandermagazin SCHWEIZ

Neu: 77 Höhen- und Panoramawanderungen

In der Höhe bleiben

Ob in den Alpen, im Jura oder sogar im Mittelland, überall gibt es Wanderwege, die der Höhe folgen. Entlang eines Berghangs, auf einem Rücken oder über einen Grat.

In diesem neuen Wanderbuch aus dem Solothurner Rothus Verlag

stellen Sabine und Fredy Joss 77 Höhen- und Panoramawanderungen vor.

Oben bleiben – wo der Blick ungehindert in die Ferne und in den grenzenlosen Himmel schweifen kann. Das ist Wandern entlang eines Berghangs, auf einem Rücken oder Grat. Die Berge am Gegenhang erscheinen immer wieder aus anderer Perspektive, neue Täler zeigen sich, und Wegbiegungen bieten immer wieder Überraschungen.

Oft liegt ein Alprestaurant am Weg, an den Ausgangs- und Enpunkten stehen Berghotels und auf den Alpen kann Käse gekauft werden. Denn oft verbinden diese Wege Alpen, Pässe oder kleine Bergdörfer. Manchmal erfolgt der Auf- und Abstieg zu Fuss, manchmal stehen dazu Seilbahnen oder Postautos bereit.

Die 77 ausgewählten Höhen- und Panoramawanderungen können alle als Tagestouren unternommen werden und sind meistens für die ganze Familie geeignet.

Mit vielen Tipps und Infos zu Natur und Kultur, zu weiteren Ausflügen und Sehenswürdigkeiten.

Sabine Joss, Fredy Joss

Die 77 schönsten Höhen- und Panoramawanderungen

184 Seiten, 12,2 x 21 cm, CHF 21.90

ISBN 978-3-03865-074-4

Rothus Medien 2022

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch