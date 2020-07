Fundamenta Group Deutschland AG

Fundamenta Group

Der Wohnimmobilienfonds „FG Wohninvest Deutschland“ erwirbt fertiggestellten und vollvermieteten Neubau in Hamburg und überschreitet Portfoliovolumen von EUR 500 Mio. mit insgesamt rund 3.200 Wohnungen. Die nächste Kapitalerhöhung mit EUR 100 Mio. ist in Vorbereitung.

Für den offenen Immobilienfonds „FG Wohninvest Deutschland S.C.S. SICAV-SIF“ konnte mit dem Signing des Neubauprojektes in Hamburg-Jenfeld das Portfoliovolumen von EUR 500 Mio. übertroffen werden. In weniger als 3 Jahren seit Start des Fonds wurden Investorengelder in Höhe von rund 350 Mio. eingesammelt und zeitnah erfolgreich investiert. Mit den ca. 3.200 Wohnungen verteilt auf 10 Regionen in Deutschland ist der Fonds breit diversifiziert und verfügt mit dem Fokus auf das mittlere Mietpreissegment über konjunkturresistente stabile Erträge.

Der von der Fundamenta Group aufgelegte Immobilienfonds „FG Wohninvest Deutschland“ erwirbt ein nachhaltig ausgerichtetes Neubauobjekt mit 40 Wohneinheiten und rd. 1.700 m² Wohnfläche in Hamburg in Nähe des Neubaugebietes Jenfelder Au. Das Objekt wird im Juli 2020 fertiggestellt und vollvermietet übergeben. Seit dem operativen Fondsstart im August 2017 konnten innerhalb von knapp 3 Jahren Investorengelder in Höhe von EUR 350 Mio. für den Fonds akquiriert werden. Auch gerade die in Planung befindliche Kapitalerhöhung mit einem Volumen von bis zu EUR 100 Mio. soll auf Basis der attraktiven Einkaufspipeline innerhalb von durchschnittlich 6 Monaten zeitnah investiert werden. Im Fokus stehen weiterhin wachstumsstarke B-Städte und die Agglomeration von A-Städten im stabilen, mittleren Mietpreissegment.

„Es ist für uns ein Meilenstein mit dem Erwerb des Objektes in Hamburg-Jenfeld die auch für unsere institutionellen Investoren wichtige Grösse von EUR 500 Mio. für den „FG Wohninvest Deutschland“ erreicht zu haben. Der Fonds kann mit seinen 38 Portfolios in Deutschland in attraktiven gross- und mittelstädtischen Lagen ein effizient diversifiziertes Wohnimmobilienportfolio mit einer niedrigen Leerstandsquote vorweisen. Der Fonds erweist sich damit auch mit Blick auf die möglichen Folgen der Corona-Krise als ertragsstabil und ist ein krisenresistenter Bestandteil in der Allokation unserer Investoren.“, so Christian Paul, Vorstandsvorsitzender der Fundamenta Group Deutschland AG.

Christian Paul, Vorsitzender des Vorstands, Fundamenta Group Deutschland AG Maximilianstrasse 38, 80539 München christian.paul@fundamentagroup.de T:+49 89 998 207 201

Stefano Sanna, Head of Investor Relations, Fundamenta Consulting AG Poststrasse 4a, 6300 Zug stefano.sanna@fundamentagroup.com T:+41 41 444 22 22

Über Fundamenta Group

Die Fundamenta Group steht für Immobilien- Finanz- und Vertriebskompetenz und bietet als Asset und Investment Manager ein breites Spektrum von Dienstleistungen an. Das Know-how im Management von Immobilienanlagen und Portfolios zeigt sich in Mandaten für Anleger und Immobilienbesitzer. Über einen ganzheitlichen Besteller- und Managementansatz wird Fachkompetenz gezielt eingesetzt, um langfristige Werte zu kreieren. Das Unternehmen differenziert sich über massgeschneiderte Lösungen und integrale Asset-Management-Leistungen: von der Beschaffung über die Objekt- und Portfoliobewirtschaftung hin zur Immobilienentwicklung.

Mit über 50 ausgewiesenen Fachkräften verwaltet das Unternehmen in der Schweiz und in Deutschland ein Immobilienvermögen von rund CHF 2.5 Milliarden.

www.fundamentagroup.com

Fundamenta Group Deutschland AG

Die Fundamenta Group Deutschland AG ist eine Tochtergesellschaft der Schweizer Fundamenta Group Holding AG. Sie ist auf die Konzeption und Entwicklung von deutschen und europäischen Anlageprodukten, sowie das aktive Management und Bewirtschaftung von Immobilien in Deutschland spezialisiert. Hierzu werden fokussierte und individuelle Lösungen für die verschiedenen Anlagebedürfnisse von qualifizierten Investoren entwickelt.

www.fundamentagroup.de