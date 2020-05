Fundamenta Group

Fundamenta Group Investment Foundation - zweite Kapitalerhöhung für Portfolioausbau

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zweite Kapitalaufnahme für Portfolioausbau

Die Fundamenta Group Investment Foundation plant im Juni 2020 ihre zweite Kapitalaufnahme.

Die Anlagestiftung nahm im Juni 2019 ihre operative Tätigkeit auf. Bei der ersten Kapitalemission zeichneten rund 50 Vorsorgeeinrichtungen Anteile im Umfang von CHF 100.57 Mio. Diese Mittel investierte die Stiftung im Rahmen der definierten Zielsetzungen. Das bereits breit diversifizierte Immobilien-Portfolio besteht derzeit aus acht Bestandsliegenschaften sowie einem Entwicklungsprojekt. Eine Transaktion für den Erwerb einer zusätzlichen Wohnliegenschaft soll bis Ende Mai 2020 abgeschlossen werden. Weitere Zukäufe sind in Prüfung.

Der Stiftungsrat sieht vor, für den künftigen Portfolioausbau im Juni 2020 eine zweite Kapitalerhöhung durchzuführen. Ergänzende Informationen werden bis Ende Mai 2020 auf der Website der Anlagestiftung publiziert.

Die Anlagegruppe Swiss Real Estate fokussiert auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbe-Nutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt mindestens 60 Prozent.

Kontakt

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch

Daniel Kuster, Geschäftsführer und Mitglied des Stiftungsrats T: +41 41 444 22 22 | daniel.kuster@fundamentagroup.com

Stefano Sanna, Head Investor Relations, Fundamenta Group (Schweiz) AG T: +41 79 170 22 22 | stefano.sanna@fundamentagroup.com

Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Fundamenta Group (Schweiz) AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum.