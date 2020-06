Ticino Turismo

Tessin - Exotik liegt so nah

Unter dem Slogan "Die Welt im Tessin entdecken" lädt Ticino Turismo Fernwehgeplagte dazu ein, diesen Sommer die exotischen Orte der italienischen Schweiz zu erkunden

Video-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Bellinzona (ots)

Sehnsucht nach der weiten Welt kennt jeder, der das Reisen liebt. Doch Ferien in fernen Ländern werden noch einige Zeit schwierig bleiben. Wenn das Fernweh plagt, der findet im Tessin jedoch einige Orte, die den exotischen Plätzen der Welt ins nichts nachstehen und somit diesen Sommer eine echte Alternative sein können, um auf Entdeckungsreise zu gehen. Und das ganz nah der Heimat. Mit dem Start des kompletten Tourismusangebots ab 6. Juni 2020 lanciert Ticino Turismo deshalb heute den dritten Teil ihrer Marketingkampagne mit dem Titel "Exotik liegt so nah", für ein baldiges "Benvenuti" ihrer Gäste im Tessin. www.ticino.ch/benvenuti

Um drei Ecken nach Bermuda

Die paradiesische Inselwelt der Karibik fasziniert Naturliebhaber mit dem subtropischen Klima, türkisfarbenen Wasser und einer unglaublichen Pflanzenvielfalt. Im Blau des Lago Maggiore liegen die Brissago Inseln, auf denen man übrigens auch übernachten kann. Rund 2.000 Pflanzen, die sonst nur in subtropischem Klima wachsen, gedeihen auf der 2,5 Hektar grossen Insel und bieten Besuchern in nur wenigen Stunden eine kleine Reise um die Welt. Wer reif für die Insel ist, erreicht dieses Naturparadies, in nur wenigen Bootsminuten von Locarno, Ascona, Porto Ronco oder Brissago aus. In der neoklassischen Villa, welche der deutsche Kaufhauskönig Max Emden hier einst errichten lies, ist heute ein Hotel mit zehn Zimmern sowie ein Restaurant und die Verwaltung des Botanischen Gartens untergebracht. www.isolebrissago.ch

Der 27. Kanton: Hawaii

Hawaii mit seinem immergrünen Regenwald ist sicher eines der Traumziele der Erde. Dschungelfeeling pur bietet auch das Onsernonetal im Hinterland des Lago Maggiore. Es ist das wildeste Tal im Tessin. Charakteristisch sind seine urwaldartigen Wälder und tiefen Schluchten, durch deren Talgrund der Fluss Isorno führt. Das abgelegene Tal ist durch eine kurvenreiche Strasse erschlossen, an der die hübschen Dörfer sich 22 Kilometer lang wie Perlen aneinanderreihen. Die intakte, natürlich Umgebung war und ist Zufluchtsort und Inspiration für bekannte Schriftsteller wie Max Frisch und Alfred Andersch, sowie Künstler und Menschen, die alternative Lebensformen suchen. Ein gut ausgeschildertes Wegenetz macht es ausserdem zum idealen Reiseziel alle, die gerne zu Fuss auf Entdeckungsreise gehen. www.onsernone.ch

Muy rápido nach Mexiko

In Mexiko gibt es viele Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Eine Fülle von atemberaubenden Wasserfällen gehört auch dazu. Ein Tessiner Naturschauspiel von seltener Schönheit ist der Piumogna-Wasserfall von Faido. Er erfrischt die Luft und zieht magisch an, denn das natürliche Badebecken, in welches sich die 43 Meter hohe Kaskade von Piumogna ergiesst, funkelt unter den Sonnenstrahlen in türkisblauen Farben. Ein idealer Ort für ein Familienpicknick am Fusse der prächtigen Alpenwelt der Leventina. Das Bad im flachen Wasser ist erfrischend und gleich in der Nähe befindet sich ein Abenteuerspielplatz für die Kleinen. www.ticino.ch/piumogna

Die Highlands nach dem Gotthardpass

Wer die schottischen Highlands besucht, ist nie weit von einer Burg entfernt. Geschichte auf Schritt und Tritt begegnet man auch in Bellinzona, der Kantonshauptstadt des Tessin. Die drei Burgen von Bellinzona, Castelgrande, Castello di Montebello und Castello di Sasso Corbaro gehören zu den bedeutendsten Zeugen mittelalterlicher Befestigungsbaukunst im Alpenraum. Ein zirka fünf Kilometer langer, gut ausgeschildeter Rundgang durch Bellinzona lädt zu einer Zeitreise ein und bietet eine ideale Möglichkeit, die drei mittelalterlichen Burgen sowie die Altstadt der Kantonshauptstadt zu erkunden. Im Jahr 2000 wurden die Burgen von Bellinzona zum Weltkulturerbe erklärt. 20 Jahre Zugehörigkeit zu UNESCO wird 2020 mit diversen Veranstaltungen und spannenden Ausstellungen gewürdigt, die man nicht verpassen sollte. www.bellinzonese-altoticino.ch, www.ticino.ch/mauern

Rio de Janeiro am Lago di Lugano

Der Zuckerhut ist Wahrzeichen Rio de Janeiros. Wer ihn besucht wird mit einer atemberaubende Aussicht über die Stadt belohnt. Der Monte San Salvatore ist der Hausberg von Lugano und wird oft auch der Tessiner Zuckerhut genannt. Vom 912 Meter hohen Gipfel geniesst man ein wunderschönes 360-Grad-Panorama, während einem die Stadt Lugano und der See zu Füssen liegen. Die einmalige Lage am See mit Monte San Salvatore und Monte Brè als alpine Akzente, das milde Klima und die üppige Vegetation bilden das natürliche Kapital von Lugano. Besucher aus dem Norden wähnen sich definitiv im Süden angekommen. Hier lässt sich bestens La Dolce Vita unter Schweizer Palmen zelebrieren. Lugano lockt mit eleganten Restaurants, bunten Strassencafés, Museen, Kirchen, Pärken sowie Boutiquen und Geschäften, die zum Bummeln einladen. Ein idealer Ort für erholsame Tage fernab des Alltags. www.luganoregion.com

Durch den Gotthard nach Down Under

Das australische Outback wird als weites Land bezeichnet, auf dem man über Hunderte von Kilometern nichts ausser die spektakuläre Landschaft sieht, Meilen entfernt von grossen Städten und menschenreichen Orten. Valle di Lugano heissen die Täler Val Capriasca und Val Colla nördlich von Lugano. Wenig ist auch in dieser intakten Kulturlandschaft von der Betriebsamkeit der nahen Stadt zu spüren. Als Höhenweg um das Val Colla oberhalb von Lugano schlängelt sich einer der schönsten MTB Trails des Tessins, die Route Lugano Bike Nr. 66. Ideal für alle, die auf einsamen Wegen durch eine vielfältige, interessante Landschaft biken und dabei atemberaubende Aussichten geniessen möchten. www.ticino.ch/luganobike

In 1001 Augenblicken im Oman

In den Wadis des Omans locken malerisch zwischen Felsen eingefräste Becken zur Erfrischung im grünen, kristallklarem Wasser. Weniger bekannt als die Wasseroasen im fernen Orient sind die Badestellen in der Breggia Schlucht im Tessin, die zwischen besonderen Felsformationen türkisgrün leuchten. Der Parco Gole della Breggia ist ein besonderer Ort und der erste Geo-Park der Schweiz. Die vom Fluss Breggia freigelegten Gesteinsschichten dokumentieren fast lückenlos einen Zeitbogen von weit über hundert Millionen Jahren, was im Alpenraum einmalig ist. In die 1,5 Kilometer lange Schlucht im unteren Muggiotal führt ein Weg, auf dem sich unterwegs zahlreiche Spuren der Ur-Meere finden: Felsschichten mit Fossilien, Reste von unterseeischen Lawinen und Vulkanausbrüchen. Und dazwischen gibt es immer wieder tiefe Gumpen die zu Badepausen einladen. www.parcobreggia.ch

Das Napa Valley vor der Nase

Das kalifornische Napa Valley ist eine der berühmtesten Weinregionen der Welt. Zu den bekanntesten der Schweiz gehört eindeutig das Tessin. Denn im milden Tessiner Klima entstehen ganz besondere Weine. Zu über 80 Prozent gedeihen hier Merlot-Trauben, aus denen fruchtige Weiss- und markante Rotweine gekeltert werden, die zu den besten des Landes zählen. Allein im Mendrisiotto werden 37 Prozent der Tessiner Weine produziert. Die Landschaft im südlichsten Zipfel des Tessins ist geprägt von sanften Hügeln, die von dichten Reben überwachsen sind. Wunderbare Spaziergänge durch die Weinberge oder eine Weindegustation in einer der renommierten Weinkellereien der Region, machen den Aufenthalt zum besonderen Erlebnis. www.mendrisiottoturismo.ch

Für weitere Informationen:

TICINO TURISMO

Jutta Ulrich, Leiterin der Kommunikation

Tel: +41 91 821 53 34, E-mail: jutta.ulrich@ticino.ch

Via C. Ghiringhelli 7, CH - 6500 Bellinzona