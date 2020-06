Fundamenta Group

Grosser Zuspruch für die Anlagestiftung der Fundamenta Group

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Grosser Zuspruch für die Anlagestiftung der Fundamenta Group

Aufgrund des erfreulich hohen Zeichnungseingangs, der das Zielvolumen von CHF 100 Mio. überschreitet, hat die Fundamenta Group Investment Foundation die Zeichnungsfrist für die zweite Kapitalerhöhung vorzeitig beendet. Die effektive Kapitalaufnahme beläuft sich auf rund CHF 109 Mio., was dem Total der bis am 23. Juni 2020 eingegangenen Zeichnungen entspricht. Allen Anlegern wird der gezeichnete Betrag (ohne Kürzungen) zugeteilt.

Mit 76 Vorsorgeeinrichtungen verfügt die im Jahr 2019 gegründete Anlagestiftung nach der zweiten Kapitalerhöhung bereits über eine breite Anlegerbasis. Die Anlagestiftung wird den Emissionserlös für den weiteren Ausbau des Portfolios der Anlagegruppe Swiss Real Estate verwenden. Das Portfolio setzt sich zurzeit aus neun Bestandsliegenschaften und einem Entwicklungsprojekt zusammen.

"Eine Kapitalerhöhung in diesem herausfordernden Marktumfeld vorzeitig abzuschliessen und dabei das Zielvolumen zu übertreffen, ist alles andere als selbstverständlich. Wir danken den Anlegern herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen," kommentiert Daniel Kuster, Geschäftsführer und Stiftungsrat, den beeindruckenden Zeichnungserfolg.

"Der Erlös aus der ersten Kapitalerhöhung konnte strategiekonform und zeitnah investiert werden. Dadurch ist eine solide Basis für den weiteren Portfolioausbau entstanden", sagt Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrates.

Die Anlagegruppe Swiss Real Estate fokussiert auf direkte Investitionen in Liegenschaften mit Wohn- und Gewerbenutzungen in der Schweiz. Der Anteil an Mieterträgen aus der Wohnnutzung beträgt mindestens 60 Prozent.

Kontakt

Dr. Wolf S. Seidel, Präsident des Stiftungsrats T: +41 44 590 20 12 | wss@seidelpartner.ch

Daniel Kuster, Geschäftsführer und Mitglied des Stiftungsrats T: +41 41 444 22 22 | daniel.kuster@fundamentagroup.com

Stefano Sanna, Head Investor Relations, Fundamenta Group (Schweiz) AG T: +41 79 170 22 22 | stefano.sanna@fundamentagroup.com

Fundamenta Group Investment Foundation

Die Anlagestiftung ermöglicht Vorsorgeeinrichtungen die Anlage von Vorsorgevermögen in Immobilien und bietet ihnen massgeschneiderte Dienstleistungen an. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge profitieren durch die Kooperation der Anlagestiftung mit der Fundamenta Group (Schweiz) AG von einem ganzheitlichen Kompetenzzentrum.