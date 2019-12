MVrecords

CHRISTMAS DAY

Neues Album von Sören Schnabel

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Das, seit dem Sommer 2019 angekündigte und von sehr vielen Fans sehnlichst erwartete Weihnachtsalbum CHRISTMAS DAY mit 20 Titeln ist veröffentlicht worden und bietet einen weiteren Einblick in die musikalische Welt des diplomierten Trompeters und Musikproduzenten Sören Schnabel, den seine Fans gerne auch den Poptitan von Niendorf nennen.

Christmas Day, einer der vielen Titel und Namensgeber dieses Albums, ist eine gefühlvolle Pop-Ballade die jeder mitsingen kann. Sie geht unter die Haut! Für Sören Schnabel ist es ein zweites "Last Christmas".

Die Songs des Albums sind in Deutsch und in Englisch geschrieben, nicht unbedingt mainstream und sorgen gerade deshalb immer für eine Überraschung.

Sören Schnabel widmet dieses Weihnachtsalbum auch seinen verstorbenen Hunden Rex und Lucky. Mehr als 10 Jahre waren sie seine besten Freunde, begleiteten ihn überall hin und lagen oft im Studio, wenn Sören Schnabel bis spät in die Nacht produzierte.

Das neue Weihnachtsalbum "Christmas Day" kann per Spotify und Deezer gestreamt werden. Auf Amazon ist es zudem auch als Download-Album verfügbar.

Zu den bisherigen Produktionen Sören Schnabels gehören u.a. auch Aufnahmen von Stars und Sternchen der Castingshows, wie z.B. DSDS, Supertalent, The Voice of Germany und dergl. mehr, bspw. "Ich kann nicht schlafen" mit Mario Loritz, "Corazòn" mit Carlos Fassanelli auf deutsch und spanisch. Sören Schnabel veröffentlichte mit dem ehemaligen Bild Girl Claudia Ciesla mehrere Songs, "US Pop Diva - Love Me Baby", "Boy I need u", bevor sie ihre große Karriere in Indien startete.

Auch einen ersten Roman, "Mirabelle", erschienen bei BoD, mit 584 unterhaltsamen, teils hintergründigen, teils lustigen Seiten hat Sören Schnabel bereits geschrieben und einige erfolgreiche Lesungen damit gehalten.

Eine besondere Liebe verbindet ihn mit den Bergen in Österreich und der Schweiz. Schon als Jugendlicher reiste er, der Musik wegen, dorthin. Auf den Gipfeln der Berge lässt er sich von dem Blick in die Weite inspirieren.

Neue Songs für ein Album im Sommer 2020 werden gleich im neuen Jahr in Angriff genommen.

Spotify http://ots.de/ybzsuA

Deezer http://ots.de/sLFhec

BoD http://ots.de/2FRcTq

Kontakt:

Marion Schnabel, Bataverweg 26, 22455 Hamburg, Mobil: 0152 094 66 969;

E-Mail landderfeen@outlook.de