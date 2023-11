viva luzern

Simon Vonmoos wird Betriebsleiter Viva Luzern Wesemlin und Tribschen

Per 1. Januar 2024 tritt Simon Vonmoos die Nachfolge von Doris Fankhauser Vogel an. Der neue Betriebsleiter des Alterszentrums Viva Luzern Wesemlin und Tribschen verfügt über umfassendes Fachwissen im Gesundheitswesen wie auch in der Privatwirtschaft.

Die Geschäftsleitung von Viva Luzern hat Simon Vonmoos zum Betriebsleiter des Standorts Viva Luzern Wesemlin und Tribschen gewählt. Der 37-Jährige tritt per 1. Januar 2024 die Nachfolge von Doris Fankhauser Vogel an. Nach 10 Jahren als Betriebsleiterin wird sie Viva Luzern in anderer Funktion erhalten bleiben.

Breites Erfahrungsspektrum

Simon Vonmoos ist gelernter Fachmann Gesundheit und besitzt einen Bachelor in Physiotherapie. Er verfügt über ein breites berufliches Erfahrungsspektrum und hat seine Führungskompetenzen bewiesen. Zwischen 2012 und 2021 war er in verschiedenen Positionen in der Gesundheitsbranche tätig. 2016 absolvierte er den Master of Arts in Health Sciences an der Universität Luzern, 2021 das CAS Strategisches Management an der Universität St. Gallen (HSG). Zuletzt war er Teamleiter Präventionsangebote bei der Suva. Er zeichnet sich durch sein von Grund auf erlerntes Wissen im Bereich Betreuung und Pflege, einer ausgeprägten Lösungsorientierung sowie seiner aufgeschlossenen Art und «hands-on»-Haltung aus. Simon Vonmoos wohnt und lebt in der Stadt Luzern.

«Simon Vonmoos ist innovativ und äusserst sozialkompetent. Ich freue mich, dass wir ihn für das Wesemlin und Tribschen gewinnen konnten», sagt Andrea Wanner, Geschäftsführerin Viva Luzern. «Mit seinem Erfahrungsschatz aus der Gesundheitsbranche bringt er das optimale Rüstzeug mit, um die Zukunft von Viva Luzern Wesemlin und Tribschen gemeinsam mit den Mitarbeitenden erfolgreich zu gestalten.» Doris Fankhauser Vogel ist noch bis Ende Jahr 2023 als Betriebsleiterin im Viva Luzern Wesemlin und Tribschen tätig. Anschliessend wird sie das betriebliche Gesundheitsmanagement verantworten. Viva Luzern dankt ihr für ihr grosses Engagement zugunsten der Bewohnenden und Mitarbeiten und ist erfreut, sie als BGM-Verantwortliche weiterhin im Unternehmen zu wissen.

Medienkontakt

Ramona Helfenberger, Leiterin Kommunikation und Marketing 041 612 70 14, kommunikation@vivaluzern.ch

Viva Luzern

Mit rund 810 Bewohnerinnen und Bewohnern in fünf Betagtenzentren ist Viva Luzern die führende Anbieterin von Langzeitpflege in der Zentralschweiz. Zu Viva Luzern gehören die Betagtenzentren Dreilinden, Eichhof, Rosenberg, Staffelnhof, Wesemlin und Tribschen sowie Angebote für das Wohnen mit Dienstleistungen und das Events und Catering. Wir beschäftigen rund 1160 Mitarbeitende, die sich für eine hochwertige Pflege und Betreuung einsetzen und für ein wohnliches Klima sorgen. Viva Luzern ist eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Eigentum der Stadt Luzern.

Viva Luzern ist «im Alter zuhause». Älteren und pflegebedürftigen Menschen geben wir Sicherheit und Geborgenheit – mit einer bedarfsgerechten Pflege und hoher Wahlfreiheit.