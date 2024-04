Dawn Health

Vertiefung der Partnerschaft: Dawn Health führt Ekiva für ein verbessertes Krankheitsmanagement bei paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) ein

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire)

Aufbauend auf ihrer im letzten Jahr bekannt gegebenen Partnerschaft sind das führende Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit Dawn Health und das globale Pharmaunternehmen Novartis stolz darauf, die Markteinführung von Ekiva PNH bekannt zu geben, einer innovativen digitalen Lösung für Menschen, die mit paroxysmaler nächtlicher Hämoglobinurie (PNH) leben.

Diese jüngste Produkteinführung von Ekiva bedeutet nicht nur eine Fortsetzung der innovativen und gemeinsamen Bemühungen von Dawn Health und Novartis, sondern verdeutlicht auch die Anpassungsfähigkeit und Effizienz der modularen Dawn-Plattform. Ekiva PNH ist auf die spezifischen Bedürfnisse von PNH-Patienten zugeschnitten und bietet erweiterte Funktionen zur Unterstützung einer maßgeschneiderten Pflege und setzt einen neuen Standard in der Patientenpersonalisierung.

Im vergangenen Jahr wurde die erste Ekiva-Lösung von Dawn Health und Novartis auf den Markt gebracht, die Menschen mit Multipler Sklerose eine Lösung bietet, die sie im täglichen Umgang mit ihrer MS unterstützt. Ekiva MS befand sich in nur sechs Monaten in den Händen der ersten Nutzer, und mit +25.000 Downloads in den ersten sechs Monaten zeigt es deutlich, dass der Markt Bedarf an diesen innovativen Lösungen hat.

„Nach der Ankündigung unserer strategischen Zusammenarbeit im vergangenen Jahr sind wir sehr stolz darauf, Ekiva der PNH-Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen und erneut eine Lösung mit beispielloser Geschwindigkeit zu liefern, die es den Patienten ermöglicht, ihre Krankheit zu überwachen. Diese Lösung verkörpert unsere Digital-First-Strategie und unseren patientenzentrierten Ansatz und bietet ein neues Maß an individueller Betreuung und Unterstützung für PNH-Patienten", so Daniel Daugaard, Gründer und Mitgeschäftsführer von Dawn Health.

PNH, eine seltene Blutkrankheit, die durch die Zerstörung roter Blutkörperchen, Blutgerinnsel und eine gestörte Knochenmarkfunktion gekennzeichnet ist, stellt die Patienten vor besondere Herausforderungen bei der Überwachung ihrer Krankheit. Ekiva stellt sich diesen Herausforderungen, indem es eine umfassende digitale Plattform bereitstellt, die dem Patienten die Möglichkeit gibt, die mit dem Krankheitsmanagement verbundenen Unsicherheiten zu verringern.

Ekiva bietet seinen Nutzern fortschrittliche Tools, darunter die Verfolgung krankheitsspezifischer Symptome und Funktionen für das Krankheitsmanagement, wie z. B. Pflegeplanung und Medikamentenerinnerungen, sowie eine Reihe von Beratungsdiensten. Diese personalisierten und spezialisierten Funktionen wurden in Zusammenarbeit mit dem PNH-Pflege-Ökosystem entwickelt und dienen der Unterstützung von Patienten und Pflegepersonal, um informiertere und datenbasierte Gespräche zu führen, die zu besseren Gesundheitsergebnissen führen.

Diese Initiative ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Mission von Dawn Health, das Leben von Patienten auf globaler Ebene zu verbessern, indem Technologie, Innovation und Verhaltensänderung zusammengebracht werden. Sie zeigt auch das kontinuierliche Engagement von Novartis, die Bedürfnisse von Patienten mit chronischen Erkrankungen zu erfüllen, insbesondere in Bereichen, in denen die Bedürfnisse der Patienten weitgehend unerfüllt sind.

Mit der Einführung von Ekiva PNH bekräftigen Dawn Health und Novartis ihre Vorreiterrolle bei der digitalen Innovation im Gesundheitswesen und setzen einen neuen Standard bei der Behandlung seltener chronischer Krankheiten.

Informationen zu Dawn Health

Dawn Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit und hat sich auf die Entwicklung von Software als Medizinprodukt (SaMD) und digitale Therapeutika (DTx) spezialisiert. In Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen beschleunigt Dawn Health die Einführung digitaler Lösungen, um das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen zu verändern.

