Anavon Ski AG mit markanter Umsatzsteigerung und neuem Standort in Graubünden

Nach einem erfolgreichen Crowd-Investment und der Übernahme der weltweiten Lizenz für Skihartwaren der Marke «Bogner» samt Skiherstellung der Bogner-Ski ist der Anavon Ski AG unter der Führung von Bruno Kernen gelungen, das Vertriebsnetz international auszubauen und eine markante Umsatzsteigerung zu realisieren. Ein neuer Standort in Graubünden ermöglicht dem Bündner Skibauer weiteres Wachstum.

Die Aktionäre konnten an der kürzlich in Disentis durchgeführten Generalversammlung von der positiven Entwicklung am Markt sowie den getroffenen Massnahmen zur Schärfung der Positionierung und den Prozessen Kenntnis nehmen. Die Transformation des Unternehmens und die schwierige Situation in den Bereichen Materialbeschaffung, Kostensteigerung bei Material und Logistik sowie die grossen Herausforderungen im Bereich Personal haben in der Rechnung Spuren hinterlassen. Sie haben zu einem negativen finanziellen Jahresergebnis geführt, welches jedoch im Hinblick auf die erfolgten Massnahmen und die Perspektiven von den Aktionären einstimmig genehmigt wurde. Zur Verstärkung des Verwaltungsrats hat die Generalversammlung im Weiteren Gian Marco Bianchi, Ilanz, in den Verwaltungsrat gewählt. Er bringt insbesondere sein Fachwissen in der Prozessoptimierung der Produktion ein.

Neus BK Pro Modell mit einzigartigem Klebesystem

Die Modellpalette wurde mit dem Know-how des ehemaligen Skirennfahrers Bruno Kernen überarbeitet und für die kommende Saison ergänzt. Die bewährten Modelle «ANAVON Dual Perfomance ADP», «ANAVON Slalom Race ASR» und «ANAVON Race Cross ARX» werden mit dem neuen Modell «BK Pro» ergänzt. Die neue Bruno Kernen Edition wurde vom Abfahrtsweltmeister Bruno Kernen konzipiert und mit einem speziell für ANAVON entwickelten REACT Klebesystem konstruiert.

Das seit einem Jahr unter der Führung von Bruno Kernen stehende Unternehmen ist seit Gründung in Disentis beheimatet. Anavon (romanisch für «vorwärts») steht für hohe handwerkliche Swiss Made-Qualität und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Jeder Anavon Ski wird von Hand gefertigt. Das erlaubt es den Kunden, aus einer typischen und wiedererkennbaren Farbpalette ihren persönlichen Ski zu konfigurieren. Zusammen mit der eigenständigen Skiform entstehen echte Designstücke für Ski-Liebhaber/innen.

Anavon Ski AG verlegt den Sitz für weitere Wachstums-Möglichkeiten

Die Skimanufaktur wird im Frühjahr 2024 den Sitz nach Zizers GR verlegen. Die Personalrekrutierung hat sich zunehmend als unternehmenskritischer Faktor herausgestellt, die Besetzung der Stellen ist praktisch nur noch mit Mitarbeitenden mit langen Arbeitswegen gelungen. Mit dem Standort Zizers ist zudem der Kontakt mit den Kunden, welche auf dem Weg in sämtliche Regionen in Graubünden sind, wesentlich einfacher und der gewählte Standort hat Flächen-Potenzial für weiteres Wachstum. Daher hat der Verwaltungsrat nach langer und ausführlicher Abwägung beschlossen, den Sitz zu verlegen. Der Umzug erfolgt auf das Geschäftsjahr 2024/2025.

Für weitere Fragen stehen Ihnen folgende Auskunftspersonen zur Verfügung:

Mauro Lardi, Präsident des VerwaltungsratesThema: Unternehmen und StandortMobil 079 221 09 21E-Mail: m.lardi@anavon-ski.com

Bruno Kernen, GeschäftsführerThemen: Markt und ProdukteMobil 079 745 74 09E-Mail b.kernen@anavon-ski.com

