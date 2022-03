Vinavant AG

Medienmitteilung I Schweizer Unternehmerin in «40 over 40 - The World's Most Inspiring Women» gelistet

Bild-Infos

Download

Schweizer Unternehmerin in «40 over 40 - The World's Most Inspiring Women» gelistet

Wer Kamales Lardi einmal persönlich erlebt hat, wenn sie über digitale Transformation, über Mut und den Willen zum Querdenken spricht, wird den Raum als Business-Rebell verlassen. Zu dieser Beurteilung kommt eine hochkarätige Jury der «F10 Fe:maleOneZero». Aus einer Longlist von über 100 Namen hat sie eine Shortlist mit 40 Finalistinnen aus 26 Nationen und sechs Kontinenten zusammengestellt. Darunter Kamales Lardi, die in Zürich ihr eigenes Beratungsunternehmen führt und weltweit über 150 Keynotes gehalten hat.

Zürich - Diese aussergewöhnliche Rednerin verfügt über 22 Jahre branchenübergreifende Erfahrung in der Entwicklung, Umsetzung und Leitung von internationalen Geschäfts- und digitalen Transformationsinitiativen. Sie hat ein profundes Wissen und zahlreiche Best-Case-Szenarien umgesetzt und sprudelt vor neuen Ideen, innovativen Konzepten und verbindenden Momenten. Kamales Lardi (43) glaubt an die transformative Wirkung aufstrebender Technologien und hat tiefgreifende Kenntnisse und praktische Erfahrungen in deren Umsetzung erworben, insbesondere in den Bereichen Blockchain, KI, virtuelle und erweiterte Realität, 3D-Druck, IoT und Sensortechnologie sowie Roboterprozessautomatisierung.

Über 150 Keynotes in aller Welt

Kamales Lardi lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter am Zürichsee. Sie führt seit zehn Jahren ihr eigenes Beratungsunternehmen und hat weltweit über 150 Keynotes gehalten. Eines ihrer wichtigsten und zugleich leidenschaftlichsten Themen, über das sie spricht, ist "Women in Tech". Die in Malaysia geborene Familienfrau wurde mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht, darunter "Top 10 Thought Leader in Digital Transformation" (Thinkers 360) und "50 Women In Tech Influencers" (The Awards Magazine). Kamales wird am 8. März 2022 am Advance Flagship Event zur Feier des International Women’s Day in Zürich zum Thema «Changing the Rules of Business Through Technology» unter dem Blickwinkel von «Diversity in Tech» sprechen.

40 über 40 - The World's Most Inspiring Women

F10 Fe:maleOneZero präsentiert in Zusammenarbeit mit seinem Präsentationspartner Capgemini Invent das Line-up für die allererste Ausgabe von "40 über 40 - The World's Most Inspiring Women". 40 Frauen aus 26 Nationen und sechs Kontinenten stehen auf der Shortlist: Unternehmerinnen, Managerinnen, Künstlerinnen, Forscherinnen, Wissenschaftlerinnen, Rednerinnen, Aktivistinnen, Politikerinnen. Sie sind Expertinnen in den Bereichen IT und Technik, Finanzen, Nachhaltigkeit, Führung, Psychologie, Pharmazie und digitale Transformation. Sie kämpfen für Menschenrechte und Frieden, für Vielfalt und Inklusion in all ihren Facetten (auch jenseits von Gender), für Klima- und Artenschutz und den Erhalt der Lebensräume indigener Gemeinschaften.

_________________________

Vinavant AG I Marketing – Kommunikation Bahnhofstrasse 9 7302 Landquart T 081 661 20 20camenisch@vinavant.ch"/> camenisch@vinavant.ch">camenisch@vinavant.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: Kamales-Lardi_The_Wo~nspiring_Women.docx