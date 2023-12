Newxel

Newxel-Bericht - In-House Talent Economics: Entschlüsselung der wahren finanziellen Auswirkungen. Kosten für Betriebsteams 2023

ST. Petersburg, Florida (ots/PRNewswire)

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem beispiellosen Umbruch, der durch steigende Zinsen, Inflation und eskalierende Geschäftskosten gekennzeichnet ist. In diesem komplizierten Szenario müssen Unternehmen ein Gleichgewicht zwischen betrieblicher Effizienz und Kostenoptimierung finden. Laut dem neuesten Newxel-Bericht: „ In-House Talent Economics: Decoding the True Financial Impact. 2023 Operations Team Cost", (Kosten für internes Personal: Entschlüsselung der wahren finanziellen Auswirkungen. Kosten für Betriebsteams 2023) sind Unternehmen mit der potenziellen finanziellen Belastung durch die Verwaltung der täglichen Betriebskosten konfrontiert.

Die umfassende Studie von Newxel befasst sich mit der Komplexität der Betriebskosten in 12 Ländern, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Portugal, Schweden, die Niederlande, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Rumänien, Polen und die Ukraine. Der Bericht bietet unschätzbare Einblicke in wichtige Abteilungen wie Personalwesen und Personalmanagement, Recht, Finanzen sowie Büro und Verwaltung und bietet einen strategischen Fahrplan für Unternehmen, die sich unter dynamischen Marktbedingungen bewegen.

„Die Erkenntnisse aus diesem Bericht helfen Führungskräften, fundierte Entscheidungen zu treffen, Kosten zu optimieren und die Erweiterung des IT-Personals als Strategie für kosteneffiziente Flexibilität und nachhaltigen Erfolg in einer dynamischen, digitalen globalen Landschaft in Betracht zu ziehen", sagt Andrii Bezruchko, CEO von Newxel.

Wichtige Highlights:

Die Schweiz (86.350 $) steht an der Spitze mit den höchsten durchschnittlichen Betriebskosten, während die Ukraine (19.900 $) die kostengünstige Basis darstellt und damit eine strategische Wahl für betriebliche Effizienz ist.

Nach der Schweiz haben auch die USA (65.300 $), Kanada (64.250 $) und das Vereinigte Königreich (62.050 $) eine wettbewerbsfähige Nische im Kostenspektrum für Betriebsteams gefunden und bieten verschiedene Optionen, die auf budgetären Erwägungen basieren.

Osteuropäische Länder, insbesondere die Ukraine (19.900 $), Polen (25.500 $), Rumänien (26.350 $) und Portugal (27.750 $), bieten kosteneffiziente Lösungen für die Betriebskosten von Teams und zeigen strategische Alternativen für Unternehmen auf.

Innerhalb der Kosten für ein Betriebsteam machen die Bereiche Personal und Personalmanagement (bis zu 45 %) sowie Büro und Verwaltung (bis zu 38 %) den größten Anteil aus, was die Notwendigkeit eines effektiven Managements dieser Komponenten im Hinblick auf Kosteneffizienz und operative Exzellenz unterstreicht.

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an Maryna Kandiuk unter m.kandiuk@newxel.com.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Pressemappe

Informationen zu Newxel:

Newxel ist ein globaler Anbieter von F&E-Zentren und engagierten Technikteams, der einen kompletten Zyklus von der Personalberatung bis zum Back-Office-Management anbietet, um die effizientesten Lösungen für das Unternehmen zu gewährleisten. Heute bedient Newxel mehr als 50 Kunden weltweit. Unsere Mitarbeiter sind erstklassige Technikexperten, die sich der Erbringung von Dienstleistungen auf hohem Niveau für unsere Kunden verschrieben haben.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/newxel-bericht--in-house-talent-economics-entschlusselung-der-wahren-finanziellen-auswirkungen-kosten-fur-betriebsteams-2023-302013997.html