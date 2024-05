Abraxas

Medienmitteilung: Simon Spalinger neu im Verwaltungsrat von Abraxas

Simon Spalinger neu im Verwaltungsrat von Abraxas

St. Gallen, 30. Mai 2024 – An ihrer ordentlichen Generalversammlung haben die Aktionäre von Abraxas ein neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Simon Spalinger ersetzt dabei den langjährigen Verwaltungsrat Max Vögeli, der nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stand. Die Versammlung genehmigte darüber hinaus den Geschäftsbericht 2023.

Die Aktionäre der Abraxas Informatik haben an ihrer Generalversammlung vom 30. Mai 2024 in Romanshorn TG Simon Spalinger neu in den Verwaltungsrat gewählt. Der bisherige Verwaltungsrats Max Vögeli, langjähriger Stadtpräsident von Weinfelden war nicht mehr zur Wahl angetreten. Alle anderen bisherigen Verwaltungsratsmitglieder wurden wiedergewählt.

Gründer, Innovator, Software Engineer

Simon Spalinger arbeitete bis Oktober 2023 über acht Jahre in Führungspositionen bei der Avaloq Group AG. Zuvor war er Gründer und CEO der Solution Architects Group AG und absolvierte 2023 eine Weiterbildung an der Swiss Board School. Seine Karriere begann der Schweizer Staatsbürger aus Marthalen ZH als Software Engineer bei Netcetera AG. «Der Verwaltungsrat und Abraxas werden von Simon Spalingers Erfahrungen profitieren können. Ich freue mich auf seine Impulse insbesondere in den Bereichen Innovation und IT-Strategie,» kommentiert Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias Kaiserswerth die Wahl seines neuen Verwaltungsratskollegen. Dem abtretenden Verwaltungsrat Max Vögeli dankte Dr. Kaiserswerth herzlich für die gute Zusammenarbeit und das langjährige Engagement und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute.

Geschäftsbericht genehmigt

Die Aktionäre folgten den Anträgen des Verwaltungsrats und genehmigten den Geschäftsbericht 2023, die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Entlastung der strategischen und operativen Führung für das Berichtsjahr. Steigende Kosten sowie hohe Investitionen hatten das Ergebnis belastet. Die früh eingeleiteten Massnahmen wirkten dieser Kostenentwicklung entgegen, schlugen sich aber im Berichtsjahr noch nicht vollständig nieder.

