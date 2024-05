Abraxas

Medienmitteilung: Solide Abraxas-Bilanz 2023 mit Umsatzwachstum und operativem Verlust

Solide Abraxas-Bilanz 2023 mit Umsatzwachstum und operativem Verlust

St. Gallen, 3. Mai 2024 – Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Abraxas mit ihren Dienstleistungen einen Dienst­leistungsumsatz von 206.7 Mio. Franken und weist damit einen Rekord­umsatz aus. Breit abgestützt gewachsen ist auch der Auftragseingang. Aufgrund von branchenweiten Kostensteigerungen und den eigenen hohen Investitionen resultiert ein operativer Verlust von 3.5 Mio. Franken. Bereits für 2024 erwartet Abraxas eine wesentliche Verbesserung des operativen Ergebnisses.

Die Abraxas Informatik AG setzt das kontinuierliche Wachstum ihres Dienstleistungs­ertrags 2023 fort und überschreitet damit erstmals die 200-Millionen-Umsatzschwelle. Der erzielte Rekordumsatz von 206.7 Mio. Franken ist um 13.1 Mio. Franken (+ 3.6 %) höher als im Vorjahr. Ebenso entwickelte sich der Auftragseingang weiter positiv und wächst breiter abgestützt als in den Vorjahren.

Insgesamt resultiert 2023 dennoch ein operativer Verlust von 3.5 Mio. Franken. Das Er­geb­nis ist auf unterschiedliche wesentliche Einflussfaktoren zurückzuführen. So wirkten sich branchenweit steigende Kosten für eingekaufte Leistungen aus. Das Ergebnis eben­falls belastet haben überdurchschnittlich hohe Investitionen in die gezielte Modernisierung bewährter Lösungen und Produkte sowie in die Entwicklung innovativer neuer Lösungen, in Cloud-Angebote und Grossprojekte.

Verwaltungsrat und Unternehmensleitung haben die Herausforderungen erkannt: Gezielte Massnahmen zur Verbesserung des operativen Ergebnisses zeigen bereits Wirkung. «Dank der sofort eingeleiteten Massnahmen zur Kostenreduktion und zur Steigerung von Effizienz und Qualität in Abläufen und in der Leistungserbringung erwarten wir für 2024 ein signifi­kant besseres operatives Ergebnis», so Reto Gutmann, CEO von Abraxas.

Gesunde Abraxas investiert weiterhin gezielt

Mit einer starken Liquidität von 24.4 Mio. Franken und einer Eigenkapitalquote von 30.9 % zeigt sich Abraxas als gesundes Unternehmen mit einer sehr soliden Bilanz. Die Kontinui­tät ist für Aktionäre, Kunden und Mitarbeitende gesichert. Abraxas bündelt ihre Kapazitä­ten und investiert weiter in ihr Dienstleistungsangebot. «Unsere Vorhaben zur Erneuerung von etablierten Lösungen sowie die Umstellung auf cloudbasierte Angebote mit gezielten Investitionen werden konsequent weitergeführt», so Matthias Kaiserswerth, Verwaltungs­rats­präsident von Abraxas. Das anhaltende Wachstum des Auftragseingangs und die erfolgreiche Rekrutierung kompetenter Fachkräfte unterstreichen zudem die Attraktivität von Abraxas als IT-Dienstleisterin der öffentlichen Hand und als Arbeitgeberin.

Abraxas Informatik AG Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffentliche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behörden, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

