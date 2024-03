Abraxas

Medienmitteilung: Wechsel in der Geschäftsleitung von Abraxas

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Wechsel in der Geschäftsleitung von Abraxas

St. Gallen, 12. März 2024 – Martin Kunz, Leiter des Geschäftsbereichs Steuern und Mitglied der Geschäftsleitung der Abraxas Informatik AG, tritt auf eigenen Wunsch zurück. Die Nachfolge übernimmt per 1. Juni sein bisheriger Stellvertreter Andreas Schegg. Damit bleibt im wichtigen Geschäftsbereich Steuern die Kontinuität gewährleistet.

Martin Kunz, seit 2019 Leiter des Geschäftsbereichs Steuern und GL-Mitglied, tritt per Ende Mai 2024 aus familiären Gründen zurück. «Wir bedauern dies sehr, können seinen Schritt aber nachvollziehen. Wir danken ihm für seine wertvollen Beiträge zur Weiterentwicklung des Geschäftsbereichs Steuern und der Entwicklung unserer neuen Steuer-Komplettlösung Abraxas TAXA», würdigt Abraxas-CEO Reto Gutmann seinen scheidenden Geschäftsleitungskollegen.

Martin Kunz bleibt Abraxas als Mitarbeiter erhalten und wird sein grosses Wissen in laufende strategische Vorhaben einbringen.

Wahl von Andreas Schegg sichert Kontinuität für Mitarbeitende und Kunden

Der Verwaltungsrat von Abraxas hat Andreas Schegg zum Nachfolger als Leiter Steuern ernannt. Andreas Schegg wird ab 1. Juni als Bereichsleiter auch in der Abraxas-Geschäftsleitung Einsitz nehmen. Der 51-jährige Schegg verfügt über umfassende Erfahrung mit Abraxas-Steuerlösungen und ist dank über 25 Jahren Erfahrung im IT-, im Software-Entwicklungs- und Beratungs-Umfeld bestens qualifiziert, um diese Verantwortung zu übernehmen.

Bereits im Dezember 2022 hatte Andreas Schegg die stellvertretende Bereichsleitung und einige wichtige operative Aufgaben übernommen. Somit ändert sich mit dem nun erfolgenden Wechsel für Mitarbeitende und Kunden wenig. Zuvor war Schegg seit 2020 als Leiter Koordination, Planung und Strategie des Steuer-Bereichs tätig.

Zu Scheggs früheren Karrierestationen zählen Führungspositionen bei den IT-Unternehmen Vitodata AG, Ontrex AG sowie bei Examino AG. Schegg ist gelernter Elektroniker, verfügt über einen MAS in Business Process Engineering und absolvierte Weiterbildungen, u.a. in IT-Architektur und -Technologien.

Andreas Schegg übernimmt einen Geschäftsbereich, der strategisch gut aufgestellt ist, einen positiven Auftragseingang und erfolgreich abgeschlossene Projekte vorweisen kann. «Wir sind überzeugt, dass Andreas Schegg die Entwicklung des Bereichs weiter vorantreiben wird», so Abraxas-CEO Reto Gutmann.

Abraxas Informatik AG Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 1000 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt Abraxas Informatik AG Markus Kaufmann Leiter Kommunikation & Marketing The Circle 68 CH – 8058 Zürich-Flughafen Telefon: +41 58 660 34 16 Mobile: +41 79 520 83 33 markus.kaufmann@abraxas.ch