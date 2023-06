Medienmitteilung: Zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Abraxas gewählt

Abraxas

Zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat von Abraxas gewählt

St. Gallen, 1. Juni 2023 – An ihrer ordentlichen Generalversammlung wählten die Aktionäre von Abraxas Stephanie Züllig und Roman Habrik neu in den Verwaltungsrat. Die beiden neuen Mitglieder ersetzen die bisherigen, Monika Scherrer und Yves Meili, die sich nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten. Die Versammlung genehmigte den Geschäftsbericht, der für 2022 den höchsten Gesamtumsatz seit der Fusion ausweist.

Die Generalversammlung der Abraxas Informatik fand am 1. Juni 2023 am Flughafen Zürich statt, wo Abraxas im «Circle» seit Ende 2020 ihren Zürcher Geschäftssitz hat. Rund 380 Abraxas-Mitarbeitende arbeiten hier. An ihren acht Standorten beschäftigte Abraxas Ende 2022 insgesamt 952 Mitarbeitende.

Kräftiges Wachstum im Geschäftsjahr 2022

Die Unternehmensführung präsentierte den Vertreterinnen und Vertretern der Aktionäre ein positives Ergebnis und mit 214.5 Mio. Franken den höchsten Gesamtumsatz seit der Fusion 2018. Der Ertrag mit Dienstleistungen betrug im Berichtsjahr 2022 199.5 Mio. Franken, was einem Wachstum um 6.6% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Aktionäre folgten den Anträgen des Verwaltungsrats und genehmigten den Geschäftsbericht 2022, die Verwendung des Bilanzergebnisses und die Entlastung der strategischen und operativen Führung für das Berichtsjahr.

Wechsel im Verwaltungsrat

Als neue Mitglieder des Gremiums wählten die Aktionäre Stephanie Züllig (Unternehmerin, Verwaltungsrätin, Digital-Expertin) als Vertreterin des Kantons Zürich und Roman Habrik (Gemeindepräsident von Kirchberg SG, Verwaltungsrat, langjähriger Projektleiter IT und Prozesse). Zusammen mit den anderen wiedergewählten Mitgliedern komplettieren sie das oberste Gremium von Abraxas. Die beiden bisherigen Verwaltungsräte Monika Scherrer und Yves Meili waren nicht mehr zur Wahl angetreten. «Ich bin davon überzeugt, dass wir für die abtretenden Kollegen eine ideale Nachfolgelösung gefunden haben. Die beiden neuen Mitglieder stärken das Steuerungsgremium von Abraxas als Schrittmacherin der Digitalisierung in der Schweiz und bringen viel Erfahrung und Know-how aus der IT-Branche mit», so Verwaltungsratspräsident Dr. Matthias Kaiserswerth.

Im Namen der Aktionäre, des Verwaltungsrats und der Abraxas-Belegschaft verdankte Dr. Kaiserswerth die Leistungen der ehemaligen Kollegen: «Kompetent und sehr engagiert – so lernten wir Monika Scherrer und Yves Meili schätzen. Wir danken ihnen von Herzen für ihren Einsatz für Abraxas und wünschen beiden für die Zukunft alles Gute».

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist die grösste Anbieterin durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt rund 970 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Roman Habrik

Roman Habrik ist Schweizer Staatsbürger und seit 2017 Gemeindepräsident von Kirchberg SG, einer Gemeinde mit rund 9500 Einwohnerinnen und Einwohnern. Davor war er als Unternehmensberater für IT-Implementierungen und -strategien bei IBM Schweiz AG und Accenture AG und zuletzt zwischen 2005 und 2016 u.a. als Projektleiter IT und Prozesse bei Bühler AG, Uzwil, tätig. Roman Habrik verfügt über Abschlüsse in Umwelttechnik (ETH Zürich) und Betriebswirtschaft (Universität HSG St. Gallen). Er ist ausserdem Verwaltungsrat des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) und der Regionalwerk Toggenburg AG (rwt).

Stephanie Züllig

Stephanie Züllig ist Unternehmerin, mehrfache Verwaltungsrätin (u.a. Verkehrsbetriebe Luzern AG, Elektron AG und Securitas Gruppe) und im Vorstand bei swissICT, dem grössten Fachverband der ICT-Branche. Zwischen 2000 und 2017 war Stephanie Züllig in operativen und strategischen Funktionen bei Siemens tätig, darunter als internationale Geschäftsführerin (Region EMEA) und als Strategie-Spezialistin für Digitalisierung. Die schweizerisch-deutsche Doppelbürgerin hat Fertigungstechnik und Betriebswirtschaft an der Universität Reutlingen, Deutschland, studiert und ihre Diplomarbeit bei der EADS (heute Airbus) absolviert. Sie hält ein Zertifikat für Corporate Governance von der Swiss Board School (Universität St. Gallen).

Medienkontakt Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher St. Leonhard-Strasse 80 CH - 9001 St. Gallen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch