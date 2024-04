Intrum AG

Intrum lanciert SIGN: Die nächste Generation des digitalen Unterschreibens

Intrum lanciert SIGN: Die nächste Generation des digitalen Unterschreibens

Intrum, Marktführerin für Digital Onboarding-Lösungen in der Schweiz, lanciert SIGN – eine bahnbrechende digitale Signing-Plattform, bei der Einfachheit, Sicherheit und Anpassbarkeit im Vordergrund stehen. In Zusammenarbeit mit der Technologie-Schmiede mesoneer AG wurde SIGN für die Bedürfnisse moderner Unternehmen und Privatpersonen entwickelt und bietet eine Lösung, die sich auf das Wesentliche konzentriert: Dokumente schnell und effizient signieren.

Einfaches Signieren für alle

SIGN wurde mit dem Ziel entwickelt, die digitale Signatur für jede und jeden zugänglich zu machen. Die Plattform besticht durch eine intuitive Weboberfläche, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, Dokumente mit nur wenigen Klicks zu unterzeichnen. Dank integrierter Identifikationslösungen wie AutoIdent und VideoIdent profitieren die Nutzerinnen und Nutzer von nahtlosen Onboarding-Prozessen, die zeitsparend und sicher sind. Mit einem transparenten «Pay per Sign» ohne versteckte Kosten und der Möglichkeit, das Look and Feel der Plattform individuell anzupassen, bietet SIGN eine flexible Lösung, die sich den Bedürfnissen jedes Unternehmens anpasst.

Sicherheit und Compliance an erster Stelle

SIGN erfüllt alle regulatorischen Anforderungen für den Einsatz digitaler Signaturen in der Schweiz und der EU, einschliesslich der einfachen elektronischen Signatur (EES), der fortgeschrittenen elektronischen Signatur (FES) und der qualifizierten elektronischen Signatur (QES). So wird garantiert, dass jede über SIGN geleistete Unterschrift rechtsverbindlich und sicher ist.

Technologiepartnerschaft mit der mesoneer AG

Die Entwicklung von SIGN wurde ermöglicht durch die enge Zusammenarbeit mit der mesoneer AG, einer führenden Anbieterin von Technologielösungen in der Schweiz. Diese Partnerschaft kombiniert das tiefgreifende Verständnis von Intrum für die Bedürfnisse im Bereich Digital Onboarding mit der technologischen Expertise von mesoneer, um eine Plattform zu schaffen, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und ständig weiterentwickelt wird, um den Prozess des Signierens weiter zu vereinfachen.

Ein Schritt in die Zukunft

"Intrum verpflichtet sich, stets an der Spitze der Innovation zu stehen, und mit SIGN bieten wir eine Plattform, die die Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden nicht nur heute, sondern auch in Zukunft erfüllt", sagt Martin Honegger, Sales & Business Development Director bei Intrum. "Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit mesoneer eine Lösung anzubieten, die den Prozess der digitalen Unterzeichnung revolutioniert. SIGN steht für Einfachheit, Sicherheit und Anpassbarkeit – Kernanforderungen, die in unserer schnelllebigen Welt unverzichtbar sind."

Über Intrum

Intrum ist Marktführerin von Digital Onboarding-Lösungen in der Schweiz und spezialisiert auf die Optimierung und Vereinfachung des digitalen Kunden-Onboarding-Prozesses für Unternehmen verschiedener Branchen. Als Pionierin im Bereich der digitalen Transformation konzentriert sich Intrum auf innovative Technologien und Dienstleistungen, die eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Identifikation und Signatur ermöglichen. Durch die Bereitstellung von massgeschneiderter Lösungen wie AutoIdent, VideoIdent und eSign unterstützt Intrum Unternehmen dabei, ihre Onboarding-Prozesse zu digitalisieren, die User Experience zu verbessern und die Einhaltung regulatorischer Anforderungen zu gewährleisten. Intrum ist zudem weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 20 Märkten in Europa und bietet Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, Credit Information und Digital Onboarding an. Intrum unterstützt Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen darin, schuldenfrei zu werden.

Über mesoneer

Die Softwareschmiede mesoneer AG mit Hauptsitz in Wallisellen bei Zürich und zwei Niederlassungen in Ho Chi Min City und Da Nang, hat sich als unverzichtbare Partnerin für Unternehmen etabliert, die nach fortschrittlichen Lösungen für digitales Onboarding suchen. Mit einer Leidenschaft für Innovation und Qualität entwickelt mesoneer massgeschneiderte Software mit dem Ziel, die Effizienz zu steigern, die User Experience zu verbessern und neue Möglichkeiten für digitale Interaktionen zu schaffen. Als Technologiepartnerin von Intrum bei der Entwicklung von SIGN bringt mesoneer ihre Expertise in der Softwareentwicklung und ihr tiefes Verständnis für die Herausforderungen der digitalen Transformation ein. Diese Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Ziel, die Grenzen des Möglichen zu erweitern und Lösungen

