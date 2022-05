Abraxas

Medienmitteilung: Investitionen tragen Früchte: Abraxas schliesst 2021 mit positivem Ergebnis

Ein Dokument

Investitionen tragen Früchte:

Abraxas schliesst 2021 mit positivem Ergebnis

St. Gallen, 3. Mai 2022 – Auch im zweiten Corona-Jahr 2021 beweist sich Abraxas als wirtschaftlich stabil in unsicheren Zeiten und gewinnt weiter an Attraktivität als Arbeitgeberin. Das operative Ergebnis des Unternehmens beträgt 2,56 Mio. Franken. Ende 2021 arbeiteten 933 Personen bei Abraxas – rund 70 mehr als im Vorjahr.

In der Krise zeigen sich Relevanz und Qualität der Dienstleistungen von Abraxas. Das auf IT-Dienstleistungen und digitale Lösungen für die öffentliche Hand spezialisierte Unternehmen steigerte im Geschäftsjahr 2021 den Dienstleistungsertrag auf 187,1 Mio. Franken (+3,7 %).Das dabei erwirtschaftete operative Ergebnis von 2,56 Mio. Franken entspricht dem höchsten Wert seit der Fusion im Jahr 2018. Das Wachstum von Abraxas blieb breit abgestützt über alle Kundensegmente Bund, Kantone, Städte und Gemeinden sowie Organisationen und Leistungserbringer im staatlichen Umfeld. Als Jahresergebnis resultierte 2021 ein Gewinn von 1,26 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich im Berichtsjahr von 29,6 % auf 31,5 %. Zusammen mit der hohen Liquidität verfügt Abraxas damit über eine stabile Bilanz.

Mit weitsichtigen Investitionen auf gutem Kurs

Abraxas führte im zweiten Corona-Jahr die Investitionen in strategische Projekte und in die Produktentwicklung fort. So gelang es, das Unternehmen und das Angebotsportfolio entlang der definierten Strategie konsequent weiterzuentwickeln. «Abraxas hat 2021 erneut bewiesen, eine verlässliche Partnerin zu sein, die das grosse Vertrauen der Kunden verdient», bilanziert VR-Präsident Dr. Matthias Kaiserswerth das Geschäftsjahr. «Beispiele hierfür sind Zuschläge für wegweisende und sichere Lösungen, wie die neue Ergebnisermittlung für Wahlen und Abstimmungen der Kantone St. Gallen und Thurgau oder das neue Rechenzentrum der Kantonspolizei Zürich.»

Abraxas konnte 2021 angesichts dieser positiven Entwicklung die Zahl der Mitarbeitenden mit spezifischem Fachwissen von 864 auf 933 ausbauen. Die plangemäss getätigten Investitionen in strategische Projekte, Produkterneuerungen und IT-Sicherheit erlauben künftiges Wachstum. «Die wachsende Zahl an Kolleginnen und Kollegen bei Abraxas zeigt, dass unsere Attraktivität als Arbeitgeberin für qualifizierte IT-Fachleute weiter steigt», unterstreicht CEO Reto Gutmann. «Dank unserer hochqualifizierten Mitarbeitenden können wir auch 2022 weiter gezielt in strategische Initiativen und Produkterneuerungen investieren, um so der öffentlichen Handzukunftsfähige und sichere Lösungen anbieten zu können.» Abraxas befindet sich in jeder Hinsicht auf Kurs der Mehrjahresplanung.

Abraxas Informatik AG

Die Abraxas Informatik AG ist der grösste Anbieter durchgängiger IT-Lösungen für die öffent­liche Hand in der Schweiz. Das Unternehmen mit Hauptsitz in St. Gallen beschäftigt über 900 Mitarbei­terinnen und Mitarbeiter in allen Sprachregionen. Abraxas vernetzt Schweizer Verwaltungen, Behör­den, Unternehmen und die Bevölkerung mit effizienten, sicheren und durchgängigen IT-Lösungen und Dienstleistungen.

Medienkontakt Abraxas Informatik AG Gregor Patorski Redaktor & Mediensprecher St. Leonhard-Strasse 80 Postfach CH - 9001 St. Gallen Telefon: +41 58 660 19 75 Mobile: +41 79 944 88 46 gregor.patorski@abraxas.ch www.abraxas.ch