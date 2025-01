Pointbreak Events GmbH

Revolution im Event- & Gastrobereich – 16 Jahre Pointbreak

Seit 16 Jahren steht die Pointbreak Events GmbH für einzigartige Erlebnisse, bei denen Kreativität und Innovation im Fokus stehen. Mit dem Anspruch, Events und Gastronomiekonzepte zu schaffen, die sowohl begeistern, als auch nachhaltig wirken, hat sich das Unternehmen nicht nur einen Namen in der Schweizer Eventbranche gemacht, sondern ist zudem zu einem etablierten Anbieter im Bereich Arealentwicklung und Innovation geworden.

Seit ihrer Gründung am 15. Januar 2009 hat sich Pointbreak zu einem Vorreiter in der Event-, Betriebs- und Marketingbranche entwickelt. Das Unternehmen begeistert durch die Fähigkeit, unvergessliche Emotionen zu kreieren – meist basierend auf wirkungsvollem Storytelling, durch beeindruckende Veranstaltungen, kreative Zwischennutzungen und Entwicklungen, kulinarische Highlights oder innovative Marketingstrategien. Mit dem Leitsatz „Geht nicht, gibt’s nicht!“ treibt Pointbreak die Realisierung von Ideen voran, die zunächst unmöglich erscheinen. Dank umfassender Expertise, einem starken Netzwerk und einer unermüdlichen Innovationskraft hat sich Pointbreak als verlässlicher Partner etabliert, der nachhaltige und inspirierende Erlebnisse schafft.

16 Jahre Meilensteine und Innovationen

Seit der Gründung am 15. Januar 2009 wurden zahlreiche Projekte für renommierte Kunden und Partner entwickelt, realisiert und umgesetzt. Trotz globaler Herausforderungen wie Wirtschaftskrisen und der Corona-Pandemie konnte sich das Unternehmen flexibel weiterentwickeln, neue Bereiche aufbauen und stetig wachsen. Über die Jahre setzte Pointbreak einige Ideen besonders erfolgreich in die Tat um. Hier einige davon:

2010–2016 : Schweizweite Roadshows, unter anderem mit der Swisscom Gigawelle (mobile Surfwelle) und zahlreiche Aktivierungen für Einkaufzentren, Messen und Areale. Erster Schritt in die Erlebnisgastronomie mit dem Fondue Chalet und einer Sommerlounge

: Schweizweite Roadshows, unter anderem mit der Swisscom Gigawelle (mobile Surfwelle) und zahlreiche Aktivierungen für Einkaufzentren, Messen und Areale. Erster Schritt in die Erlebnisgastronomie mit dem Fondue Chalet und einer Sommerlounge 2018 : Eröffnung von OANA in Ebikon LU, der ersten und einzigen Indoor-Surfwelle der Schweiz, kombiniert mit einem Restaurant, Eventlocation und Surfshop.

: Eröffnung von OANA in Ebikon LU, der ersten und einzigen Indoor-Surfwelle der Schweiz, kombiniert mit einem Restaurant, Eventlocation und Surfshop. 2019 : Eröffnung von Freiruum in Zug, der damals grössten Zwischennutzung der Schweiz auf 11'500 m², mit Streetfood-Ständen, Sportbereichen und Eventräumen. Freiruum wandelte sich von einer ursprünglich geplanten Zwischennutzung zu einem etablierten und beliebten Treffpunkt in Zug. Ausbau der Agenturleistungen im Bereich Storytelling, Content Production, Kommunikation, Social Media und Grafik

: Gründung der Agentur kanton27 mit Spezialisierung auf Immobilien und Arealentwicklung. Unterstützung namhafter Investoren und Eigentümer in der Entwicklung neuer Lebensräume und Begegnungszonen in der ganzen Schweiz.

2020–2022 : Eröffnung neuer Gastronomiebetriebe in Zürich, darunter das Nüni Restaurant in Altstetten, Hillz auf dem Uetliberg und das Kaffeehaus mit Shop About Coffee. Gründung der Agentur Stadtchend in Aarau und Entwicklung des Weihnachtsmarkts "Lieblingsstück", zu dem auch der Iiszauber gehört – ein Outdoor-Eisfeld inklusive Fondue Chalet. Durchführung des Festivals „Eyes on Tomorrow“ – Das erste klimaneutrale Festival der Schweiz mit über 3’000 Gästen, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Allianz Suisse organisiert wurde. Weltweit erste Umsetzung und Durchführung von Red Bull Unleashed.

: 2023 : Erstmalige Durchführung des neuen Weihnachtsmarkts in Zürich bei der Europaallee unter dem Namen Zürcher Weihnachtsallee.

: Erstmalige Durchführung des neuen Weihnachtsmarkts in Zürich bei der Europaallee unter dem Namen Zürcher Weihnachtsallee. 2024: Eröffnung der neuen Genuss- und Eventlocation " aff." in Affoltern am Albis (ehemaliges Gewächshaus).

Jährlich ziehen die Projekte der Pointbreak Events GmbH über 2 Millionen Besucher an, sei es durch öffentliche Veranstaltungen, Pop-Ups oder eigene Gastronomie- und Freizeitbetriebe.

Wer steckt hinter Pointbreak?

Das Unternehmen vereint kreative Köpfe, strategische Denker und praktische Macher unter einem Dach. An der Spitze steht Gründer und Geschäftsführer Micha Federle, der mit seiner Vision und Expertise die Entwicklung von Konzepten bis hin zur erfolgreichen Umsetzung der Projekte leitet. Seit der Gründung als Agentur im Jahr 2009 ist die Pointbreak Events GmbH kontinuierlich gewachsen und hat sich zu einer vielseitigen Gruppe entwickelt. Heute umfasst die Pointbreak Group drei Agenturen und sieben Betriebe in den Regionen Zürich, Zug, Aarau und Luzern. Mit über 25 Mitarbeitenden am Standort Zürich und mehr als 300 Mitarbeitenden in der gesamten Gruppe setzt das Unternehmen innovative Ideen mit Professionalität und Leidenschaft um.

Blick in die Zukunft: Trends und Visionen

Die Event- und Marketingbranche befindet sich in einem stetigen Wandel, wobei neue Technologien und ein wachsendes Bewusstsein für Nachhaltigkeit die Richtung vorgeben. Als Live-Marketing- und Eventagentur steht Pointbreak stets am Puls der Zeit und ist bestrebt, innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich verändernden Bedürfnissen der Branche gerecht werden. Dabei zeichnen sich insbesondere drei zentrale Trends ab, die die Zukunft von Veranstaltungen und Erlebnissen massgeblich prägen werden:

Nachhaltigkeit : Ein wachsender Fokus auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Veranstaltungen.

: Ein wachsender Fokus auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Veranstaltungen. Personalisierte Events & Erlebnisse : Massgeschneiderte Veranstaltungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt sind.

: Massgeschneiderte Veranstaltungen, die individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt sind. Technologieeinsatz (AR, VR, KI): Integration von Augmented Reality, Virtual Reality und künstlicher Intelligenz, um immersive und interaktive Erlebnisse zu schaffen.

Die Vision von Pointbreak

Pointbreak verfolgt das Ziel, nachhaltige Areale und Räume zu schaffen, die Freude verbreiten und den Austausch zwischen Menschen fördern. Sie entwickelt Orte und Events, die nicht nur Spass machen, sondern auch eine Plattform für Begegnungen bietet und langfristig einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaft haben.

Weitere Informationen zur Pointbreak Events GmbH auf der Webseite: www.pointbreak.live

