Pointbreak Events GmbH

Erfolgreicher Start der Zürcher Weihnachtsallee

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Die Zürcher Weihnachtsallee ist erfolgreich in die Adventszeit gestartet und zogen bereits in den ersten beiden Wochen viele Besucher:innen an.

Die Vorweihnachtszeit hat in Zürich offiziell begonnen, und die Weihnachtsallee lockt mit stimmungsvoller Beleuchtung, festlichen Klängen und winterlicher Atmosphäre. Begleitet von den ersten Schneeflocken verwandelte sich der Ort in ein wahres Wintermärchen, das bereits zahlreiche Besucher:innen anzog.

Noch bis zum 23. Dezember laden die Stände des Nasch- und Geschenklimarkts zum entspannten Bummeln und Shoppen ein. An den Wochenenden wird das Angebot durch den Minimarkt mit handgefertigten Produkten und kulinarischen Delikatessen von Kleinaussteller:innen bereichert.

Ein abwechslungsreiches Programm und neue Workshops

In den kommenden Tagen bietet die Weihnachtsallee eine Vielzahl an Aktivitäten:

Neue Marktausstellende (ab 1. Dezember): REBELS 0.0%, Elisha Ethiopian coffee, Vale’s Goodies, Gorgeous Shawls, haenlecrafted, Jungkraut, Hanfhut

REBELS 0.0%, Elisha Ethiopian coffee, Vale’s Goodies, Gorgeous Shawls, haenlecrafted, Jungkraut, Hanfhut Workshops für Gross und Klein : Neu werden Workshops angeboten, wie zum Beispiel das Basteln von Weihnachtskränzen, Keramik-Workshops für Erwachsene oder speziell für Kinder. Ein besonderes Highlight ist der Zauberkurs, bei dem Kinder magische Tricks lernen können.

: Neu werden Workshops angeboten, wie zum Beispiel das Basteln von Weihnachtskränzen, Keramik-Workshops für Erwachsene oder speziell für Kinder. Ein besonderes Highlight ist der Zauberkurs, bei dem Kinder magische Tricks lernen können. Besuch Samichlaus

DJs in der Glüehwii Bar & Club: An den Abenden von Donnerstag bis Samstag sorgen lokale DJs mit ihren Beats für eine mitreissende Atmosphäre und bringen die Besuchenden in Feierlaune.

Fondue Chalet – freie Plätze sichern

Das Fondue Chalet erfreut sich grosser Beliebtheit und ist bereits an vielen Abenden gut gebucht. Für ausgewählte Abende sind jedoch noch Plätze verfügbar. Ausserdem steht das Chalet auch über die Mittagszeit offen. Neben Fondue werden speziell für die Mittagszeit leichtere Menüs angeboten – ideal für alle, die eine bekömmlichere Alternative suchen.

Stimmen aus der Organisation

“Es ist schön zu sehen, dass die Weihnachtsallee so gut angenommen wird. Besonders freut mich, dass die neuen Elemente wie die Aussichtsplattform mit bester Sicht über die Weihnachtsallee oder die festlich dekorierte Glüehwii Bar & Club bei den Besuchenden gut ankommen“, sagt Fernando Martig, Projektleiter der Weihnachtsallee. „Das positive Feedback bestärkt uns, weiterhin ein vielfältiges und attraktives Angebot zu gestalten.“ Den Organisatoren ist es wichtig, dass sich die Besucher:innen wohlfühlen und gerne verweilen. Deshalb habe man bei der Weihnachtsallee zahlreiche gemütliche Sitznischen im Wohnzimmer-Stil, Unterstände und weitere Plätze geschaffen, die zum Entspannen und Verweilen einladen.

Die Organisatoren

Die Zürcher Weihnachtsallee wird von der Rens Rollo & Cie und in Zusammenarbeit mit der Europaallee umgesetzt.

---------------------------

INFOS WEIHNACHTSALLEE

Generelle Informationen, eine Vorschau der Marktausstellenden und weitere Informationen zum Programm und Angebot findet man auf der Webseite: www.weihnachtsallee.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

21. November – 23. Dezember 2024

MARKT

Mo - Sa, 11.00 - 22.00 Uhr

So, 11.00 - 20.00 Uhr

FONDUE-CHALET

Mo - So, 11.00 - 24.00 Uhr

GLÜEHWII BAR & CLUB

Mo - Sa, 11.00 - 24.00 Uhr

So, 11.00 - 22.00 Uhr

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

sandro@pointbreak.live