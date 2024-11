Pointbreak Events GmbH

Weihnachtsmarkt Aarau „Lieblingsstück“ startet morgen

Morgen, Freitag, den 15. November 2024, um 17 Uhr eröffnet der Weihnachtsmarkt „Lieblingsstück“ in Aarau. Dieser charmante Markt verspricht bis zum 22. Dezember 2024 wieder eine besinnliche und festliche Atmosphäre in der Altstadt von Aarau.

Zahlreiche Marktstände laden dazu ein, liebevoll handgefertigte Produkte zu entdecken, Köstlichkeiten zu probieren und das einzigartige Angebot verschiedener Aussteller zu geniessen.

Im Herzen des Marktes erwarten die Besucherinnen und Besucher eine bunte Mischung an Ausstellenden, darunter Four Looms mit Winteraccessoires aus weichem Alpaka-Vlies, Merci Lavande mit Lavendelprodukten, MyUnikTas mit handgefertigten Lederwaren sowie vielfältige Schmuckanbieter und mehr. Auch im Bereich Delikatessen gibt es Besonderheiten zu entdecken: von Käsevariationen, Nussmischungen bis hin zu Eingemachtem. Dank einer rotierenden Auswahl an Ständen lohnt sich ein wiederholter Besuch, um immer wieder neue Lieblingsstücke zu finden.

Highlight für Kleinproduzenten: Tagesmarkt am Wochenende

Ein besonderes Highlight ist der Tagesmarkt, der neu an jedem Samstag und Sonntag zusätzliche Stände zwischen den Toren bereithält. Hier erhalten Kleinproduzenten die Möglichkeit, ihre individuellen Produkte für einen Tag zu präsentieren und direkt an die Marktbesucher zu verkaufen. Dieses wechselnde Angebot verleiht dem „Lieblingsstück“ seine besondere Vielfalt und macht es zu einem idealen Ziel für alle, die das Wochenende in Aarau geniessen möchten.

Workshops im Weihnachts-Atelier

Auch in diesem Jahr bietet der Weihnachtsmarkt wieder verschiedene kreative Workshops im Weihnachts-Atelier an. Hier können sich Interessierte in festlicher Atmosphäre kreativ austoben und Neues lernen. Angeboten werden Workshops wie Weihnachtskarten gestalten, Adventskränze binden, Makramee knüpfen und mehr. Auch für Entspannung ist gesorgt – bei Yoga-Einheiten findet man eine besinnliche Auszeit vom Trubel. Neu dabei sind in diesem Jahr spezielle Workshops für Kinder, die es auch den kleinen Besucherinnen und Besuchern ermöglicht, kreativ zu werden. Ein Anfänger Ukulele-Workshop sorgt für musikalische Abwechslung, während man in der Weihnachtsbäckerei beim Fotoshooting schöne Erinnerungen festhalten kann.

Kulinarische Vielfalt und wärmende Heissgetränke

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt: Am Weihnachtsmarkt kann man sich auf Momos vom Jura Asia Haus, süsse Churros von Churreria Olé, Kaiserschmarrn von La Rossa sowie Raclette, Grillwürste, Pinsa und weitere köstliche Spezialitäten freuen. Glühweinliebhaber dürfen sich auf verschiedene Barstationen freuen, die für die perfekte Winterstimmung sorgen und zum Aufwärmen einladen.

Bühnenprogramm und Kindererlebnisse: Unterhaltung für Gross und Klein

Auch in diesem Jahr bietet der Weihnachtsmarkt ein vielseitiges Eventprogramm: Die Konzerte finden vermehrt an den Wochenenden statt, mit der Kulturbühne im Kasinopark als Zentrum der Live-Musik. Die Rockin’ Rudolphs eröffnen das musikalische Programm gleich am ersten Abend um 19 Uhr mit weihnachtlichen Klängen im Americana-Rock'n'Roll-Stil. Am Samstag bringt Jack Zhoul mit gefühlvoller Pop-Rock-Musik die richtige Stimmung. Jeden Freitag und Samstag sorgen zudem DJs in der beheizten Markthalle für entspannte Winterabende. Für die kleinen Gäste gibt es im Märlihuus auf dem Schlossplatz abwechslungsreiche Märlistunden. Und als Highlight kommt der Samichlaus am 6. Dezember höchstpersönlich für eine Märchenstunde vorbei und am 7. Dezember verteilt er beim Weihnachtsmarkt und beim Iiszauber auf dem Eisfeld feine Köstlichkeiten für die Kleinen.

„Wir freuen uns, den Weihnachtsmarkt ‚Lieblingsstück‘ erneut mit einem abwechslungsreichen Programm und einem breitgefächerten Angebot eröffnen zu dürfen“, erklärt Kim Grenacher, Mitorganisatorin des Marktes. „Besonders stolz sind wir auf den Tagesmarkt, der kleinen Produzenten die Chance bietet, sich einem grossen Publikum zu präsentieren. Ein oder mehrere Besuche lohnen sich auf jeden Fall!“

Erlebnis Iiszauber: Eislaufen und Fondue-Genuss im Schachen

Bereits seit dem 7. November 2024 hat der zum Weihnachtsmarkt gehörige „ Iiszauber“ im Schachen beim Maienzugplatz geöffnet. Das charmante Eisfeld lädt alle Eislauffans zu winterlicher Bewegung ein, während im Fondue-Chalet Käseliebhaber voll auf ihre Kosten kommen. Der Iiszauber ist die perfekte Ergänzung zum Weihnachtsmarkt und bietet bis zum 5. Januar 2025 ein winterliches Erlebnis für die ganze Familie.

