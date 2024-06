Lidl Festivalfiliale am Greenfield Festival

LIDL Schweiz

Weinfelden (ots)

Vom 13. bis 15. Juni 2024 findet das grösste Rockfestival der Schweiz statt. Lidl Schweiz unterstützt das Greenfield Festival in Interlaken erneut als Hauptsponsor. Auf die über 80'000 Besucherinnen und Besucher wartet die Festivalfiliale "Lidl Rock Market".

Das Greenfield Festival ist ein dreitägiges Musikfestival und findet in Interlaken im Berner Oberland statt. Das Rockfestival zählt jährlich über 80'000 Festivalbesuchende. Lidl Schweiz ist zum zweiten Mal Hauptsponsor des Greenfield Festivals und errichtet mit dem "Lidl Rock Market" eine 800m2 grosse Festivalfiliale. Der Detailhändler versorgt die Festivalfans mit allem, was zu einem gelungenen Festival dazugehört: Grillprodukte, frisches Obst und Gemüse, Backwaren, Getränke, Snacks, Hygieneartikel, Campingausrüstung und die streng limitierte Lidl Kollektion.

"Unsere Festivalfiliale bietet den Besucherinnen und Besuchern alles, was sie für den unbeschwerten Festivalgenuss brauchen und das zu attraktiven Preisen", so Bram Van der Valk, Director Marketing & Promotions bei Lidl Schweiz.

Lernende packen mit an

Lidl Schweiz liegt die Aus- und Weiterbildung seiner Lernenden am Herzen. Deshalb bietet der Detailhändler den Lernenden die Möglichkeit, in verschiedenen Situationen an ihren Aufgaben zu wachsen. Im Rahmen einer Projektwoche stehen deshalb insgesamt 26 Lernende des Abschlussjahrgangs am Greenfield Festival im Einsatz. Ziel dabei ist, dass die Lernenden ihr Wissen weiter ausbauen und ihre theoretisch angeeigneten Kompetenzen auch in der Praxis unter Beweis stellen. So ergibt sich ein Austausch, bei dem gegenseitige Unterstützung und Lernen sowie die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit im Fokus stehen.