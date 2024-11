Pointbreak Events GmbH

Weihnachtsmarkt Aarau - fulminanter Start mit knapp 19’000 Besucher

Grossartiges Wetter, Verbesserungen zum Vorjahr und Eventhighlights lockten am Eröffnungswochenende vom Weihnachtsmarkt Aarau «Lieblingsstück» zahlreiche Besuchende in die Aarauer Innenstadt.

Der Weihnachtsmarkt Aarau «Lieblingsstück» ist seit Freitag, 15. November, wieder geöffnet. In den stimmungsvoll beleuchteten Gassen erwartet die Gäste eine Vielzahl an liebevoll gestalteten Ständen, die kunstvolle Dekorationen, kreative DIY-Geschenke, köstliche Delikatessen und vieles mehr anbieten.

Erweitertes Kids-Programm, Tagesmarkt & mehr

«Wir lernen jedes Jahr dazu und setzen das Feedback unserer Besucherinnen und Besucher so gut wie möglich um», erklärt Kim Grenacher, Mitinhaberin der Stadtchend AG, die den Weihnachtsmarkt organisiert. Für Familien wurde das Kinderprogramm weiter ausgebaut: Märlistunden, spezielle Kids-Workshops und viele weitere Highlights sorgen für strahlende Kinderaugen. Neu ist in diesem Jahr ein liebevoll gestaltetes Still- und Wickelhäuschen, das Eltern einen entspannten Rückzugsort bietet. Auch in Sachen Dekoration und Signaletik wurde noch einmal nachgelegt, um die festliche Atmosphäre zu perfektionieren. Das erweiterte Marktangebot kommt ebenfalls gut an. An den Wochenenden wird der Weihnachtsmarkt durch einen zusätzlichen Tagesmarkt zwischen den Toren ergänzt, der kleine Produzenten und besondere Schätze in den Mittelpunkt stellt.

Wer selbst kreativ werden möchte, findet im Atelier des Weihnachtsmarkts eine Auswahl an Kreativ-Workshops – ideal, um ein persönliches Weihnachtsgeschenk zu gestalten. Freie Plätze können ganz einfach online gebucht werden.

Kommende Highlights für Gross und Klein

Im festlich geschmückten Kasinopark erwartet die Besucher diesen Freitag ein besonderes Highlight: Marc Rudin verzaubert mit seinen gefühlvollen Songs und läutet musikalisch die Weihnachtszeit ein. Auch die kleinen Gäste kommen nicht zu kurz – im Märlihuus gibt es am Wochenende verschiedene Märchenstunden, die Kinder in eine magische Welt entführen. Sowohl die Konzerte als auch die Märchenstunden sind kostenlos und versprechen besondere Momente für die ganze Familie. Für alle, die das Wochenende tanzend ausklingen lassen möchten, sorgen am Freitag- und Samstagabend DJ-Beats in der beheizten Markthalle für Stimmung. Ein perfekter Ort, um die festliche Atmosphäre zu geniessen, Freunde zu treffen und mit einem Glühwein anzustossen. Das gesamte Event-Programm findet man auf der Webseite des Weihnachtsmarkts Aarau.

Freiluft Eisfeld «Iiszauber» begeistert mit Neuerungen

Das stimmungsvolle Eisfeld « Iiszauber» im Schachen, betrieben vom Verein Stadtchend, hat seine Pforten bereits eine Woche vor dem Weihnachtsmarkt geöffnet – mit grossem Erfolg. Die Organisatoren zeigen sich begeistert von den bisherigen Besucherzahlen. «Das perfekte Schlittschuhwetter hat uns schon rund 7'500 Gäste auf der Eisfläche und in unserem Fondue Chalet beschert», berichtet Kim Grenacher erfreut. Auch in den kommenden Wochen bietet der Iiszauber ein abwechslungsreiches Programm: Jeden Freitag- und Samstagabend lockt die Eisdisco mit cooler Musik, während am Mittwochnachmittag die Kinderdisco für strahlende Gesichter sorgt. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher an Silvester: Gemeinsam mit dem dazugehörigen Fondue Chalet lädt der Iiszauber zu einer unvergesslichen Feier ein. Neben Schlittschuhlaufen zu DJ-Beats stehen ein Apéro und ein festliches Fondue – wahlweise Käsefondue oder Fondue Chinoise – auf dem Programm. Ein perfekter Start ins neue Jahr!

Weitere Infos zum Markt, Eventprogramm und den Workshops findet man unter http://www.weihnachtsmarktaarau.ch

