Zachert Private Equity

Zachert Photography GmbH übernimmt Fotostudiokette "studioline"

Bundesweit werden 60 Filialen weitergeführt und rund 400 Arbeitsplätze erhalten

Grünheide (ots)

Die Zukunft des Marktführers studioline ist gesichert. Die traditionsreiche Fotostudiokette wird von der Zachert Photography GmbH, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der Zachert Private Equity GmbH (ZPE), übernommen. ZPE ist auf die Sanierung und Weiterentwicklung mittelständischer Traditionsunternehmen spezialisiert. Mit der Übernahme bleiben bis auf Weiteres 60 Filialen sowie die Geschäftszentralen an bundesweit 44 Standorten und rund 400 Arbeitsplätze erhalten.

Strategische Neuausrichtung und neues Konzept

"Studioline ist ein Traditionsunternehmen mit einer über 110 Jahre alten Historie und Marktführer in diesem Segment. Dies gilt es zu bewahren. Wir sehen das Potenzial und setzen auf ein tragfähiges Konzept", erklärt Olaf Zachert, geschäftsführender Gesellschafter der Gesellschaften. "Wir investieren gezielt in die Weiterentwicklung der Marke für die Kunden und potenzielle Neukunden. Wir werden die Stärken und die Alleinstellungsmerkmale von studioline bewahren, ausbauen und neue Kundenerlebnisse zu kreieren", sagt der Investor. Dabei setzt der neue Inhaber auf Kooperationen und die Schaffung von Synergien in neuen Geschäftsfeldern. Die Zachert Private Equity GmbH investiert einen mittleren einstelligen Millionenbetrag. Die Verhandlungen mit dem studioline-Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber von der Kanzlei REIMER begleiteten Dr. Helge Krüger (REIMER) und für den Erwerber die Wirtschaftskanzlei Seitz.

Im ersten Schritt will der Investor auf die Vermieter der 60 Filialen zugehen. "Unser vorrangiges Ziel ist es, die Arbeitsplätze zu sichern, das Kerngeschäft zu stärken und die Kunden weiterhin mit hochwertigen Foto-Erlebnissen zu begeistern. Dafür sollten alle Beteiligten zukunftsorientiert Lösungen anstreben", so Olaf Zachert. Das ist ein wesentlicher Baustein der Übernahme und vor allem der Weiterführung von studioline.

Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber von der Kanzlei REIMER begrüßt die Lösung: "Wir freuen uns, dass wir für die Mehrzahl der studioline-Filialen und deren rund 400 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Auszubildenden eine einheitliche Lösung gefunden haben."

Überblick Standorte (nach Bundesländern in alphabetischer Reihenfolge):

Bayern:

Augsburg

Erlangen

Kempten

Nürnberg

München

Baden-Württemberg:

Karlsruhe

Konstanz

Stuttgart

Berlin

Brandenburg:

Potsdam

Wildau b. Berlin

Bremen

Hamburg

Hessen:

Frankfurt/Main

Kassel

Neu-Ilsenburg

Neukirchen

Sulzbach

Viernheim

Niedersachsen:

Braunschweig

Hannover

Wolfsburg

Nordrhein-Westfalen:

Bad Oeynhausen

Dortmund

Düsseldorf

Essen

Hagen

Hamm

Köln

Lüdenscheid

Siegen

Wuppertal

Mecklenburg-Vorpommern:

Rostock

Schwerin

Rheinland-Pfalz:

Koblenz

Saarland:

Saarbrücken

Sachsen:

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Sachsen-Anhalt:

Magdeburg

Schleswig-Holstein:

Flensburg

Kiel

Lübeck

Thüringen:

Erfurt

Über ZPE:

Die Zachert Private Equity GmbH (ZPE) ist ein Restrukturierungsexperte mit langjähriger Erfahrung in der Beteiligung an meist traditionellen mittelständischen Unternehmen in oftmals komplexen Umbruchsituationen. Oberste Ziele sind dabei der Erhalt von Arbeitsplätzen und die Stärkung des jeweiligen Geschäftsmodells. Dafür entwickelt das Unternehmen oft sogenannte Buy-and-Build-Strategien. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, mit Sitz in Grünheide, ist Olaf Zachert.

http://zachert-pe.com/

Über studioline:

Studioline ist die größte und älteste deutschlandweit tätige Kette von Fotostudios, die sich auf Studio-Porträts spezialisiert hat. Mit einer Vielzahl an Standorten in besten Innenstadtlagen, bietet studioline hochwertige Fotoshootings für jede Lebensphase - von Baby- und Familienfotos bis hin zu Hochzeits- und Beauty-Shootings. Auch weiterhin setzen die bundesweiten Fotostudios einem Fokus auf Porträtfotografie und Lifestyle-Aufnahmen. Das Unternehmen meldet im Juli 2024 Insolvenz an und wurde nun samt Marke von der Zachert Photography GmbH übernommen.