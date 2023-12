Vinavant AG

Anavon Ski: Anhaltendes Interesse an Bündner-Firmenbeteiligung

Anavon Ski AG bietet seit Ende November 2023 erneut Firmenbeteiligungen an. Auch die zweite Crowdinvesting-Kampagne stösst auf grosses Interesse: Die Fundingschwelle wurde bereits um über 130 Prozent übertroffen. Wegen der anhaltenden Nachfrage zu Beginn der Skisaison wird die Crowdinvesting-Kampagne verlängert. Damit bietet die Bündner Skimanufaktur noch für begrenzte Zeit die Möglichkeit, sich am Erfolg des Unternehmens zu beteiligen.

Graubünden – Die erfolgreiche Crowd-Investment-Kampagne im Vorjahr, die weltweite «BOGNER»-Lizenz für Skihartwaren (seit 2022) sowie der starke Ausbau des Vertriebsnetzes im In- und Ausland bescherten der Anavon Ski AG unter der Leitung von Abfahrtsweltmeister Bruno Kernen eine markante Umsatzsteigerung. Mit dem Standortwechsel im Frühjahr 2024 wird der Skimanufaktur in Graubünden ein weiteres Wachstum ermöglicht.

Für das starke Wachstum, die Erweiterung der Produktion und den Ausbau der Arbeitsplätze im Bergkanton lancierten die Skibauer eine weitere Crowd-Investment-Kampagne. Mit Erfolg: Die Prefunding-Kampagne stiess erneut auf grosses Interesse. Die Funding-Schwelle wurde nach nur wenigen Tagen übertroffen. Aufgrund der anhaltenden Nachfrage wird die Crowdinvesting-Kampagne verlängert.

«Das Crowdinvesting bezweckt die Bereitstellung von Liquidität für den weiteren Ausbau der Unternehmenstätigkeiten und stellt die grenzenlose Freude am Skisport dank hochwertiger Produkte und Schweizer Qualität sicher», so Geschäftsführer Bruno Kernen.

Firmenbeteiligung mit kleinen Beträgen möglich

Interessierte Personen können sich bereits mit kleinen Beträgen an der Erfolgsgeschichte von Anavon beteiligen. Angeboten werden Namenaktien zum Ausgabepreis von 25 Franken pro Aktie. Das Mindestinvestment liegt bei nur 500 Franken. Das Fundingziel liegt bei 500'000 Franken. Die Kampagne läuft noch bis am 18. Februar 2024.

Einzigartiges Klebesystem revolutioniert Skibau

Pünktlich zur Wintersaison 2023/24 bringen die Bündner Skibauer eine Innovation auf den Markt. Zusammen mit Collano, dem Trendsetter für innovative und funktionale Klebestoffe, hat Anavon das einzigartige REACT-Klebesystem entwickelt. Diese Technologie setzt im Skibau neue Massstäbe. Steifigkeit und Fahrkomfort des Skis werden merklich verbessert, ohne dass er fühlbar massiver und schwerer wird.

Bewährte Modelle weiterentwickelt

Die Modellpalette wurde mit dem Know-how des ehemaligen Skirennfahrers Bruno Kernen überarbeitet und für die kommende Saison ergänzt. Die bewährten Modelle «ANAVON Dual Perfomance ADP», «ANAVON Slalom Race ASR» und «ANAVON Race Cross ARX» werden mit dem neuen Modell «BK Pro» ergänzt. Die neue Bruno Kernen Edition wurde vom Abfahrtsweltmeister Bruno Kernen konzipiert und mit einem speziell für Anavon entwickelten REACT Klebesystem konstruiert.

Anavon Ski – 100% Swiss Made – in 26 Farben

Anavon Ski AG produziert seit 2018 hochwertige Skis in Graubünden – 100 Prozent Swiss Made nach dem japanischen Kaizen-Prinzip. Die Produktpalette, welche bereits vier Modelle umfasst, zeichnet sich durch auserlesene Materialien (Schweizer Eschenholz) und sorgfältige Handarbeit aus. Die hohen Qualitätsansprüche und das breite Farbangebot machen Anavon Skis einzigartig. Sie sind in 26 Grundfarben und in unendlich vielen Farbkombinationen erhältlich, die es Skibegeisterten erlauben, ihren persönlichen Ski zu konfigurieren.

Anavon Ski AG produziert Skis sowohl für den eigenen Vertrieb, wie auch als «Original Equipment Manufacturer» (OEM-Hersteller) für Dritte. Weitere Informationen über Anavon Ski AG: ww.anavon-ski.com

Kontakte:

Mauro Lardi, Mitinhaber und VRP von ANAVON Ski AG, M +41 79 221 09 21, m.lardi@anavon-ski.com

Bruno Kernen, CEO von ANAVON Ski AG, M +41 79 311 03 11, b.kernen@anavon-ski.com

