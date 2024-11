Pointbreak Events GmbH

Am Donnerstag startet «Iiszauber» in die zweite Runde

Am Donnerstag eröffnet der „Iiszauber“ auf dem Maienzugplatz mit einem kostenfreien Eintrittsangebot* von 13 bis 17 Uhr und lädt Interessierte zum Schlittschuhlaufen ein. Bis zum 10. November gilt zudem ein Zwei-für-Eins-Angebot auf Eintritte*. (*exklusive Schlittschuhmiete)

Nach seiner Premiere im letzten Jahr erstrahlt der Iiszauber nun in überarbeiteter Version und bringt Aarau erneut in winterlichen Glanz. Ab Donnerstag, 7. November, um 13 Uhr, bis zum 5. Januar 2025 lädt das rund 1000 Quadratmeter grosse Outdoor-Eisfeld alle Schlittschuhfans ein, die Kufen anzuschnallen und den Winter in vollen Zügen zu geniessen. Auch dieses Jahr erwartet die Besucher echtes Eis sowie vier Eisstockschiessbahnen, auf denen man sich im beliebten Wintersport messen kann.

Neu sorgt, inmitten im eisigen Treiben platziert, das stimmungsvolle Fondue Chalet für ein besonderes Highlight. Mit Blick auf das glitzernde Eisfeld bietet es die perfekte Möglichkeit, sich nach sportlichen Runden zu stärken oder in geselliger Runde ein feines Fondue und weitere Köstlichkeiten zu geniessen. In diesem Jahr lädt der Iiszauber zum grossen Silvesterabend ein und bietet eine festliche Mischung aus frischen Disco-Beats auf dem Eis und einem stilvollen Apéro. Im gemütlichen Chalet erwartet die Gäste ausserdem ein genussvolles Fondue-Erlebnis – wählen kann man zwischen einem klassischen Käsefondue oder einem Fondue Chinoise. Das Silvester-Package kann bequem online über die Iiszauber-Website reserviert werden. Wer bis zum 22. November bucht, profitiert zudem von einem vergünstigten Preis.

Weihnachtsmarkt mit Eröffnungskonzert

Der Iiszauber ist zudem der Vorbote vom Aarauer Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück», der am 15. November 2024 seine Tore in der Innenstadt von Aarau öffnet und bis zum 22. Dezember täglich besucht werden kann. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts wird die Band Rockin' Rudolphs ab 19.00 Uhr mit Livemusik auf der Kulturbühne im Kasinopark für festliche Stimmung sorgen.

Neben zahlreichen Marktständen, die eine Vielfalt an handgemachten Geschenken und kulinarischen Köstlichkeiten bieten, gibt es in diesem Jahr wieder kreative Workshops im eigenen Weihnachtsmarkt-Atelier. Neu dabei sind spezielle Workshops für Kinder sowie ein erweitertes Familienangebot mit Märlistunden und Kinderschminken. Die Anmeldung für die Workshops ist bereits online möglich.

Mit dem Iiszauber und dem Lieblingsstück Weihnachtsmarkt entsteht in Aarau eine winterliche Wohlfühl-Oase, die Jung und Alt begeistert und die Vorweihnachtszeit auf ganz besondere Weise feiert.

Mehr Infos unter www.weihnachtsmarktaarau.ch

