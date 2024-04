Pointbreak Events GmbH

Der neue Tr«aff»punkt ist eröffnet

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Affoltern erhält einen neuen Ort für Begegnung, Kulinarik und Events. Mit Spannung erwartet, öffnet "aff" heute seine Pforten und lädt zu drei aufregenden Eröffnungstagen, mit einer Vielzahl von Unterhaltungsmöglichkeiten und kulinarischen Genüssen ein.

In einem ehemaligen Gewächshaus öffnet heute ein neuer Treffpunkt in Affoltern. Ein grossflächiges Glashaus mit Indoor-Pflanzenwelt, 150 Sitzplätzen, Bar und drei Foodständen laden zum Verweilen ein. Dazu kommen ein grosser Aussenbereich mit weiteren Sitzgelegenheiten und eine Outdoor-Bar für die sonnigen Tage, sowie eine Eventhalle im unteren Geschoss.

Kulinarische Vielfalt & Eventlokal an einem Ort

Drei Foodstände bieten im «aff» Speisen von nahen und fernen Ländern an. Woody Pizza verwöhnt die Gäste mit neapolitanischer Pizza, welche direkt vor Ort im Holzofen knusprig gebacken werden. Authentische Gerichte aus Indien erhält man von den Gastronomen von Golden India. Wer orientalische Gerichte liebt, der kann sich schon bald auch auf die Mezze-Leckereien vom Foodstand Tayeb freuen. Abgerundet wird das kulinarische Angebot mit Cocktails, Wein, Bier und Softgetränken von der Bar und einer grossen Auswahl an Feingebäck und Specialty Kaffee. Auch für private Veranstaltungen kann «aff» gebucht werden. Die Lokalität im Glashaus eignet sich von Geburtstagsfeiern über Hochzeiten bis hin zu Firmenfesten und Jubiläen. Im unteren Teil befindet sich eine Eventhalle, welche für Konzerte, Partys, aber auch beispielsweise für Kongresse geeignet ist.

Initianten aus der Region

Die kreativen Köpfe hinter dem neuen Gastro- und Eventlokal «aff» sind in Affoltern keine Unbekannten. Alfi Calabrese (Beauty-House «Alfilo», CQ, Roots) und Micha Federle (Freiruum Zug, OANA Surf Ebikon) stammen beide aus dem Säuliamt und möchten mit «aff» ein neues Angebot in der Region bieten. "Unser Motto lautet: essen, trinken, feiern", erklärt Alfi Calabrese. «Wir sehen uns als offenen Raum, in dem sich die Leute frei bewegen und Neues entdecken können.»

Eröffnungswochenende mit diversem Unterhaltungsprogramm

Ab heute sind die Pforten des neuen Gastro- und Eventlokals geöffnet. Gefeiert wird die Eröffnung während des gesamten Wochenendes mit verschiedenen Programmpunkten. Heute können die Besuchende unter dem Motto «Tanzaff» zur Musik von DJ Louis de Fumer das Tanzbein schwingen und sich auf Drink-Specials und die Köstlichkeiten der Foodstände freuen. Der Samstag steht ganz im Zeichen der regionalen Frühlings-Velobörse. Hier können Fahrräder an- oder verkauft werden. Ein zusätzliches Programm am Samstag bietet Unterhaltung bis spätabends. Am Sonntag wird im «aff» unter Palmen gebruncht, und zwar à discrétion. Der Eröffnungs-Brunch ist zwar bereits ausgebucht, aber dieser findet künftig jeden zweiten Sonntag statt. Für die nächsten Brunchsonntage kann man bereits online auf visit-aff.ch seinen Platz buchen. Auch die Fussball EM-Spiele sollen dieses Jahr im «aff» live übertragen werden.

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75