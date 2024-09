Pointbreak Events GmbH

Neues Oktoberfest in Affoltern

Affoltern, 4. September 2024 – Am 3. bis 5. Oktober 2024 findet erstmals das Oktoberfest im neuen Gastro- & Eventlokal «aff» in Affoltern statt. Die Eventhalle von «aff» wird an diesen Tagen zum Wiesnzelt und lädt ein, in traditioneller bayerischer Tracht, wie Lederhosen und Dirndl, das Fest zu besuchen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Band „Die Schilcher“, die an den Tagen mit einer Mischung aus Partyhits und traditioneller Oktoberfestmusik für Stimmung sorgt. Nebst der Livemusik wird auch traditionelles Wiesn-Essen angeboten, darunter Weisswürste, Brezn, Fleischkäse und Kartoffelsalat. Dazu werden Massbier, Wein und Softgetränke serviert.

Ticketoptionen und Preise

Für das Oktoberfest in Affoltern stehen folgende Ticketoptionen zur Verfügung:

Tischpaket für 8 Personen – CHF 640: Beinhaltet je 8 Eintritte, Garderobe, Mahlzeiten, Massbiere sowie einen reservierten Tisch im Zentrum der Halle mit Blick auf die Bühne.

Einzeleintritt mit Essen – CHF 65: Beinhaltet je 1 Eintritt, Garderobe, eine Mahlzeit, ein Massbier und einen garantierten Sitzplatz, der vor Ort zugeteilt wird.

Einzeleintritt ohne Essen – CHF 39: Beinhaltet 1 Eintritt, Garderobe, ein Massbier und einen garantierten Sitzplatz.

Tische und Einzeleintritte können online über die Webseite visit-aff.ch erworben werden. Einzeleintritte kann man auch an der Abendkasse kaufen, sofern noch Plätze verfügbar sind.

Nächste Events im «aff» in der Pipeline

Das Oktoberfest ist nur eines der geplanten Veranstaltungen, die im «aff» in der nächsten Zeit geplant sind. Laut Alfi Calabrese, Mitinhaber von «aff», wird man Anfang November bei der ersten «aff» Halloween-Party sein Tanzbein im gruseligen Kostüm schwingen können und auch für das Jahresende ist eine grosse Silvesterparty geplant.

------------------------------------------------

Programm Oktoberfest 3. - 5.10.2024

17.00 Uhr | Türöffnung

18.00 Uhr | Anzapfen

18.00 Uhr | Band "Die Schilcher" spielen bis 23.30 Uhr (anschliessend DJ)

01.30 Uhr | Letzte Runde (am Samstag bis 02.00 Uhr)

Weitere Infos und Ticketbuchung: www.visit-aff.ch/events/oktoberfest2024

Über «aff»

Das Gastro- und Eventlokal "aff" wurde diesen April feierlich in Affoltern am Albis in einem ehemaligen Gewächshaus eröffnet. Ein grossflächiges Glashaus mit Indoor-Pflanzenwelt, 150 Sitzplätzen, Bar und drei Foodständen laden zum Verweilen ein. Dazu kommen ein grosser Aussenbereich mit weiteren Sitzgelegenheiten und eine Outdoor-Bar für die sonnigen Tage, sowie eine Eventhalle im unteren Geschoss.

Location: Büelstrasse 15, 8910 Affoltern am Albis

www.visit-aff.ch / hello@visit-aff.ch

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75