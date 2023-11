Pointbreak Events GmbH

Wintermarkt mit Coca-Cola Weihnachtstruck im Freiruum Zug

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Auch dieses Jahr bieten die beliebten Freiruum Wintermarkt-Tage viel Abwechslung und stimmen auf die Weihnachtszeit ein. Vom 8. bis 10.12.2023 kann man sich nebst vielfältigen Marktständen auf spannende Workshops, Kerzenziehen sowie Besuche vom Samichlaus und dem Coca-Cola Weihnachtstruck freuen …

Vom 8. bis 10. Dezember 2023 verwandelt sich die beliebte Genuss- und Freizeithalle Freiruum in Zug erneut in einen festlichen Treffpunkt für Jung und Alt. Regionale Aussteller bieten an ihren Marktständen, im wettergeschützten und weihnachtlich dekorierten Innenbereich, handgefertigte Schätze und sorgfältig ausgewählte Lieblingsprodukte zum Verkauf an. Hier findet man das lang ersehnte Weihnachtsgeschenk für die Liebsten oder man kann sich direkt selbst ein Präsent ergattern.

Weihnachtsgeschenke selber machen

Wer selbst ein Weihnachtsgeschenk gestalten möchte, dem stehen verschiedene Workshops zur Verfügung. In den Workshops kann man unter anderem mit Hilfe von den Profis leckere Weihnachtscookies backen oder man kreiert aussergewöhnliche Do-it-yourself-Weihnachtskarten für seine Lieblingsmenschen. Auch ein Kerzenziehen für Gross und Klein wird an den Wintermarkt-Tagen angeboten.

Hohe Besuche im rot-weissen Gewand

Ein besonderes Highlight ist auch dieses Jahr wieder der Besuch des Coca-Cola Weihnachtstrucks. Am Freitag, dem 8. Dezember können Besucher den majestätischen Truck – bekannt aus den Weihnachtswerbungen – vor der Freiruum Halle bewundern. Dort kann man im virtuellen Schlitten zusammen mit Rudolph in die Lüfte fliegen, seine eigene Coca-Cola Weihnachtsdose erstellen oder ein einzigartiges Erinnerungsfoto bei der Fotostation machen lassen. Ein grosser Besuch erwartet die kleinen Gäste auch am Folgetag, wenn der Samichlaus im rot-weissen Gewand zu einer Märchenstunde einlädt. Nicht nur Rot und Weiss, sondern gleich alle Farben des Regenbogens können sich die Kinder beim Kinderschminken in das Gesicht zaubern lassen. Das Kinderschminken wird von Freitag bis Sonntag angeboten.

Winterstimmung in Zug

Mit vielen Lichterketten, liebevoller Dekoration, Karussell und mehr, werden die Wintermarkt-Tage im Freiruum die gemütliche vorweihnachtliche Atmosphäre ins Zugerland bringen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt. An den verschiedenen Bars werden heisse Getränke wie Glühwein, aber auch alkoholfreie Alternativen und frische Drinks angeboten. Die insgesamt 15 Freiruum-Foodstände und ein Raclette-Häuschen verwöhnen die Besucher zudem mit einer Vielzahl von kulinarischen Köstlichkeiten aus aller Welt.

Das gesamte Wintermarkt-Programm findet man online unter freiruum.ch/events/wintermarkt2023.

------------

Hinweis für die Presse:

Du möchtest die Wintermarkt-Tage redaktionell begleiten? Dann melde dich bei uns! Wir sind auf der Suche nach Medien, die unsere Highlights während den Wintermarkt-Tagen näher bringen.

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75