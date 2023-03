S'Young

S'Young International veranstaltet exklusives Kosmetikforum und bietet Einblicke in Chinas Schönheitsmarkt in der Post-Covid-Ära

Shanghai, 24. März 2023 (ots/PRNewswire)

S'Young International ("S'Young", "das Unternehmen"), der Initiator des CP (China Partner) -Kooperationsmodells, einer offenen, digital gesteuerten Plattform für globale Schönheitsmarken zur Erschließung des chinesischen Marktes, veranstaltete am 17. März ein exklusives Kosmetikforum im Palazzo Gnudi in Bologna, Italien, an dem Tmall Global, Chinas größtem grenzüberschreitenden Online-Marktplatz, und Pier Augé, ein Innovator von Schönheitsprodukten für empfindliche Haut, teilnahmen, um über die Realität des chinesischen Schönheitsmarktes in der Zeit nach der Pandemie zu diskutieren. Auf der Veranstaltung teilte Marshall Chen, CEO und Mitbegründer von S'Young International, seine Erkenntnisse über die DON'Ts und DOs, die globalen Schönheitsmarken dabei helfen, die Herausforderungen zu meistern und von den Vorteilen des sich wandelnden chinesischen Marktes zu profitieren.

Da China seine Covid-19-Präventionsmaßnahmen gelockert hat, hat der chinesische Schönheitsmarkt ein größeres Wachstumspotenzial gezeigt. Aus den Daten geht hervor, dass der Pro-Kopf-Verbrauch an Schönheitsprodukten in China noch fünfmal höher sein kann. Marshall warnte jedoch auch davor, dass der boomende chinesische Schönheitsmarkt trotz seiner vielen Chancen auch mit Schwierigkeiten behaftet ist. Marshall ging auf die Herausforderungen ein und nannte drei wesentliche DON'Ts, die Marken dabei helfen sollen, potenzielle Fallstricke zu vermeiden:

UNTERSCHÄTZEN SIE DIE KONKURRENZ NICHT

VERMISCHEN SIE NICHT UNTERSCHIEDLICHE VERBRAUCHER

KOPIEREN SIE NICHT EINFACH FRÜHERE ERFOLGSERLEBNISSE

Der aktuelle chinesische Schönheitsmarkt lässt sich grob in drei Kategorien einteilen: Chinesische Inlandsmarken, bekannte internationale Marken und internationale Nischenmarken. Der Wettbewerb zwischen den ersten beiden Kategorien ist hart, während Nischenmarken oft in den Markt eintreten, indem sie auf bestimmte Marktsegmente abzielen, um einen intensiven Wettbewerb zu vermeiden. Um in diese speziellen Marktsegmente vorzudringen, müssen sich Marken darauf konzentrieren, ihr Markenimage für ein gezielteres Publikum aufzubauen. Die städtische Struktur Chinas reicht von Städten der ersten bis zur achten Ebene und wird durch unterschiedliche Vertriebskanäle und Marketingbedingungen beeinflusst. Um eine Marke effizient zu entwickeln, ist es wichtig, die Marketingstrategien je nach Stadtebene zu differenzieren. Im Vergleich zu den Überseemärkten verfügt die chinesische Schönheitsbranche über einen höheren Anteil an E-Commerce-Kanälen und ist in hohem Maße auf soziale Medien und Kurzvideo-Marketing angewiesen. Es ist auch wichtig, die unterschiedlichen Schönheitsanforderungen der asiatischen Ethnien zu berücksichtigen, was eine Differenzierung von den Marktstrategien in Übersee erfordert.

Wie können Marken unter den gegenwärtigen Bedingungen des chinesischen Schönheitsmarktes überleben und in einem so komplizierten Markt mit vielversprechenden Aussichten und vielfältigen Herausforderungen langfristig erfolgreich sein? Marshall antwortete auf diese Frage mit drei wesentlichen DOs:

BEGINNEN SIE MIT WÜNSCHEN

BETREIBEN SIE BRANDING

BAUEN SIE EINE MARKE AUF, ALS WÜRDEN SIE EIN KIND AUFZIEHEN

"Angesichts der Komplexität des Schönheitsmarktes in China müssen Marken nicht nur die expliziten Bedürfnisse der Kunden erkennen, sondern auch ihre zugrundeliegenden Wünsche, um innovative Produkte anbieten zu können, die ihre individuellen Anforderungen erfüllen. So kann beispielsweise eine herkömmliche Foundation oder ein Produkt zur Hautaufhellung nur die Grundbedürfnisse chinesischer Kunden erfüllen, während Produkte wie trinkbare Nahrungsergänzungsmittel einer spanischen kosmezeutischen Marke zur Hautaufhellung und eine lang anhaltende Grundierung mit Mailänder Mode-DNA zusätzliche Vorteile bieten können, die ihren tieferen Bedürfnisse gerecht werden", so Marshall.

Er hob auch die Bedeutung der Markenbildung im aktuellen Szenario hervor und betonte, dass Schönheitsmarken ihre Markenstärke, ihre historischen Wurzeln und ihre kulturelle Identität erkunden müssen. Dies ist entscheidend, um ein unverwechselbares und ansprechendes Markenimage zu entwickeln, das bei den Kunden anklang findet und sich von den Konkurrenten in der hart umkämpften und überfüllten Schönheitsindustrie in China abhebt. Um eine erfolgreiche Marke ganzheitlich aufzubauen, ist es außerdem unerlässlich, Produktentwicklung, Marketingstrategien, effiziente Abläufe und Logistikmanagement sowohl für den Online- als auch für den Offline-Verkauf im In- und Ausland zu integrieren.

Auf der Veranstaltung stellte Kristina Hui, Head of Beauty UK & Nordics bei Tmall Global, die rasante digitale Entwicklung der chinesischen Einzelhandelslandschaft in den letzten Jahren vor. Sie wies auch darauf hin, dass die durch die Pandemie verursachten Veränderungen die Plattform dazu veranlasst haben, nach neuen Lösungen zu suchen, um mit den Kunden in Kontakt zu treten und sie anzusprechen.

Charles Dupont, CEO von Pier Augé, erläuterte, wie wichtig es ist, den richtigen Partner in China zu wählen, der globalen Marken langfristig zu einem nachhaltigen Wachstum verhelfen kann. Im Jahr 2022 haben Pier Augé und S'Young eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Im Rahmen des CP-Kollaborationsmodells, bei dem die Expertise von S'Young auf dem chinesischen Markt genutzt wurde, stiegen die Verkäufe von Pier Augés Flaggschiffprodukt Douce Aura im Vergleich zum Vorjahr um satte 259 %. Die Beliebtheit von Pier Augé bei den chinesischen Kunden stieg daraufhin sprunghaft an und die Verkaufszahlen vervierfachten sich innerhalb von 12 Monaten.

"Als Initiator des CP-Kooperationsmodells hat sich S'Young mit über 30 internationalen Marken zusammengeschlossen, um ihnen Marktkenntnisse und wichtige Instrumente zur Bewältigung von Herausforderungen und zum Erreichen eines nachhaltigen Wachstums in China zur Verfügung zu stellen. Unsere allumfassenden Lösungen umfassen Markenpositionierung, einzigartige Kommunikationsstrategien, Marketing, Einzelhandel und Lieferkettenmanagement. Wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um ihre primären Ziele zu klären und Aktionspläne für jede Entwicklungsphase zu entwerfen, die es ihnen ermöglichen, heroische Produkte zu entwickeln und robuste Omnichannel-Kapazitäten aufzubauen. Um dies zu erreichen, arbeiten wir eng mit unseren Partnern zusammen, um ihren Markenerfolg in China zu garantieren, so wie man ein Kind durch enge Zusammenarbeit großzieht", so Marshall.

