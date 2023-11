Pointbreak Events GmbH

Neue «Zürcher Weihnachtsallee» ist eröffnet

Punkt 16 Uhr wurde heute bei der Europaallee mit der Zürcher Weihnachtsallee ein neuer Ort für die Vorweihnachtszeit eröffnet.

Glühweinduft liegt bei der beliebten Einkaufspassage Europaallee in der Luft. Marktstände stehen entlang der gesamten Einkaufsstrasse verteilt. Vom Europaplatz bis hin zur Lagerstrasse, zieren Lichterketten, Tannen, gemütliche Unterstände aus Holz, Sitznischen und verspielte Dekoelemente den Weg. Die Zürcher Weihnachtsallee hat heute ihre Pforten geöffnet und wird bis 23. Dezember Festtagszauber in der urbanen Nachbarschaft versprühen.

Ein Ort zum Verweilen

«Wir freuen uns, dass die gemütliche Vorweihnachtszeit in der Europaallee nun endlich losgeht und sind glücklich, dass bereits heute schon zahlreiche Besuchende erschienen sind!», sagt Fernando Martig, Projektleiter der Weihnachtsallee. Man wollte mit der Zürcher Weihnachtsallee nicht nur einen Ort schaffen, wo man seine Weihnachtsgeschenke besorgen kann, sondern vor allem auch einen Platz, um zu verweilen und wo man mit den Liebsten die Vorweihnachtszeit geniessen kann. Deshalb findet man bei der Europaallee nebst verschiedenen Aussenbars und Foodständen auch überall einladende Sitzgelegenheiten verteilt und Unterstände, welche vom Regen und Schnee Schutz bieten.

Wer den Festtags-Drink lieber im Warmen trinken möchte, der wird sich in der Glühweinkuppel - einem schmucken Holzhaus beim Europaplatz - wohlfühlen. Dort werden an auserwählten Tagen auch Künstler:innen und DJs für musikalische Unterhaltung sorgen. So auch heute am Eröffnungstag mit DJ Alessio da Silva. Auch beim Gustav-Gull-Platz befindet sich ein einladendes Haus aus Holz: Das Fondue Chalet wirkt heimelig, hat mit seiner grossen Glasfront jedoch eine moderne Komponente und bietet den Gästen während dem Fondueplausch einen Blick hinaus in die Weihnachtsallee.

Weihnachtsmarkt mit Herzensprodukten

Auch der zur Weihnachtsallee gehörende Nasch- und Geschenklimarkt mit rund 80 wechselnden Aussteller:innen, wird bereits rege von den Passanten neugierig erkundet. «Uns war es wichtig, bei der Auswahl der Aussteller:innen, darauf zu achten, dass die Qualität der angebotenen Produkte gegeben sind.», sagt Martig. So findet man am Markt auserlesene Herzensprodukte mit Geschichte, liebevoll gestaltete Handwerkskunst und genüssliche Delikatessen. Angeboten werden die Produkte in den eigens für die Weihnachtsallee gestalteten Markthäuschen, welche sich in die Architektur der Europaallee einfügen. Auch an die kleinen Gäste wurde gedacht: Bei der Mini-Allee, auf der Höhe vom Gustav-Gull-Platz können sich die Kinder spielerisch austoben.

Die Organisatoren

Die Zürcher Weihnachtsallee wird von der Rens Rollo & Cie und in Zusammenarbeit mit der Europaallee umgesetzt. Bereits seit den ersten Anfängen der Europaallee wird für eine winterliche Belebungen der Allee und der einzelnen Plätze gesorgt. Dieses Jahr zum ersten Mal mit einem vielfältigen Weihnachtsmarkt.

----------------------------

INFOS WEIHNACHTSALLEE

Generelle Informationen, Kontakt für Marktausstellende und weitere Informationen findet man auf der Webseite, die wir im Verlauf des Jahres mit weiteren Details und dem Programm ergänzen werden: www.weihnachtsallee.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

23. November – 23. Dezember 2023

MARKT

Mo - Sa, 11.00 - 22.00 Uhr

So, 11.00 - 20.00 Uhr

FONDUE-CHALET

Mo - So, 11.00 - 00.00 Uhr

GLÜEHWII-KUPPEL-BAR

Mo - Sa, 11.00 - 00.00 Uhr

So, 11.00 - 22.00 Uhr

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75