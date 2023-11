Pointbreak Events GmbH

«Zürcher Weihnachtsallee» eröffnet am Donnerstag erstmalig

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Stimmungsvolle Lichter, weihnachtliche Dekoration, Fondue Chalet, Glühweinkuppel, Konzerte und ein grosser Nasch- und Geschenklimarkt – die Europaallee hüllt sich ab 23. November bis 23. Dezember in ein festliches Gewand.

Urban und geschäftig, so kennt man die Europaallee in Zürich. Ab dem nächsten Donnerstag, um Punkt 16 Uhr, läutet die beliebte Einkaufspassage aber zum festlichen Entschleunigen ein. Denn dann verwandelt sich die Allee zum ersten Mal in die «Zürcher Weihnachtsallee». Erleuchtet mit festlichem Lichterglanz, geschmückt mit liebevoller Weihnachtsdekoration und gesäumt mit kleinen Markthäuschen, wird die Weihnachtsallee ein neuer Treffpunkt für die gemütliche Vorweihnachtszeit. Micha Federle, Mitinhaber der Weihnachtsallee Organisatorin Rens Rollo & Cie AG äussert sich begeistert: «Wir freuen uns, die Zürcher Weihnachtsallee zum Leben zu erwecken und die Vorfreude auf die festliche Jahreszeit in der Europaallee zu steigern. Dieser Ort bietet für jeden etwas, von kulinarischen Köstlichkeiten über wunderschöne Geschenke bis hin zu entspannenden Konzerten.»

Ergänzung zum bestehenden Angebot

Im Fokus der Weihnachtsallee steht ein Nasch- und Geschenklimarkt mit rund 80 wechselnden Aussteller:innen, welche das bestehende Angebot von den über 40 Shops, sowie den 16 Cafés, Bars und Restaurants der Europaallee zur Festtagszeit ergänzen. Die ausgesuchten Aussteller:innen bieten qualitative und meist selbst hergestellte Produkte in ihren Markthäuschen zum Verkauf an. Hier findet man unter anderem verschiedenste Upcycling-Produkte, Modeaccessoires, Heimdekoration, süsse und salzige Delikatessen und vieles mehr. Handgedrechselte Schreibgeräte von Atelier Fessler, bunte Socken von PAAR Socks, massgefertigte Herrenkleidung und Accessoires von Atelier Treger oder stilvolle Schmuckstücke von Sora Choi und delikate Gewürze von The Vanilla GmbH Manufaktur sind nur ein kleiner Teil der Herzensprodukte, welche beim Weihnachtsmarkt zu finden sein werden. «Das Schöne am Markt ist, dass es sich lohnt, auch ein zweites oder drittes Mal vorbeizukommen, da die Angebote immer wieder wechseln.» meint Micha Federle.

Kulinarische Genüsse & musikalische Unterhaltung

Im Zentrum des Marktes soll aber das vorweihnachtliche Zusammensein stehen, das durch kleine Marktplätzchen, gemütliche Sitznischen und Unterständen auf der gesamten Allee immer wieder aufgenommen wird. Zahlreiche Aussenbars mit verschiedenen Heissgetränken wie zum Beispiel dem «Heissen Esel» und eine Vielzahl von Foodständen scharen sich entlang der Allee. Das kulinarische Angebot reicht dabei um die halbe Welt. Herzhafte ostafrikanische Burritos von Haile’s, hausgemachte Gyoza von Tokyo Express sowie Pizokels von Naluns Manufaktur, aber auch süsse Versuchungen von Mery’s Crêpes, bulgarische Strudelvariationen von Poushe oder Gebäck und Schokolade von Moon sind unter anderem bei der Weihnachtsallee zu finden. Wem es unter dem Sternenhimmel doch zu kalt würde, findet in der lauschigen Kuppelbar einen Platz zum Aufwärmen und Anstossen. An ausgewählten Tagen kann man hier auch Konzerte von Künstlern wie Florian Ast, Keza oder Pat Rian, aber auch Musik von DJs wie DJ RUMI oder DJette Flashfunk geniessen.

Fondue auf eineinhalb Etagen

Beim Gustav-Gull-Platz wird ab 23. November ein modernes, aber heimeliges, fast zweistöckiges Fondue Chalet mit uriger Dekoration zum gemeinsamen Käseplausch einladen. Es bietet Platz für 250 Personen und ist sowohl für ein gemütliches Essen zu zweit, als auch für grössere Gruppen geeignet. Auf dem Speiseplan stehen diverse Fondue-Variationen aus mehrfach ausgezeichnetem Käse, diverse Flammkuchen sowie Älplermagronen im Caquelon und mehr. Den Platz für das Fondue Chalet kann man sich bereits online unter www.weihnachtsallee.ch/fondue-chalet reservieren.

Dekoration aus eigener Produktion

Die Besuchende können sich auf eine mit Lichtern gesäumte Allee freuen, vom Europaplatz bis hin zur Lagerstrasse. Auch eine «Mini-Allee» für die kleinen Besucher auf Höhe Gustav-Gull-Platz ist geplant. Verschiedene Deko-Elemente, welche in den vergangenen Monaten liebevoll in der eigenen Werkstatt hergestellt wurden, geben dem Weihnachtsmarkt eine verspielte Komponente. Die Hütten, die extra für die Weihnachtsallee konzipiert wurden, sollen sich der Architektur der Europaallee einfügen.

Die Zürcher Weihnachtsallee öffnet ihre Türen am 23. November und lädt Besuchende ein, die Magie der Weihnachtszeit in vollen Zügen zu erleben.

Die Organisatoren

Die Zürcher Weihnachtsallee wird von der Rens Rollo & Cie und in Zusammenarbeit mit der Europaallee umgesetzt. Bereits seit den ersten Anfängen der Europaallee wird für eine winterliche Belebungen der Allee und der einzelnen Plätze gesorgt. Dieses Jahr zum ersten Mal mit einem vielfältigen Weihnachtsmarkt.

INFOS WEIHNACHTSALLEE

Generelle Informationen, Kontakt für Marktausstellende und weitere Informationen findet man auf der Webseite, die wir im Verlauf des Jahres mit weiteren Details und dem Programm ergänzen werden: www.weihnachtsallee.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

23. November – 23. Dezember 2023

MARKT

Mo - Sa, 11.00 - 22.00 Uhr

So, 11.00 - 20.00 Uhr

FONDUE-CHALET

Mo - So, 11.00 - 00.00 Uhr

GLÜEHWII-KUPPEL-BAR

Mo - Sa, 11.00 - 00.00 Uhr

So, 11.00 - 22.00 Uhr

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75