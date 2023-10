Zauberhafte Eisfeldlandschaft «Iiszauber» in Aarau zur Winterzeit

Pointbreak Events GmbH

Die Stadt Aarau erhält ab 1. November ein weiteres Highlight zur Winterzeit. Eine aussergewöhnliche Eislandschaft, organisiert durch die Agentur Stadtchend und initiiert und betrieben vom gleichnamigen Verein, lädt per Anfang November auf dem Maienzugplatz zum grossen Schlittschuhvergnügen ein.

Unter dem Namen « Iiszauber» eröffnet am 1. November ein 2’000m2 grosses Eisfeld aus Echteis in Aarau auf dem Maienzugplatz im Schachen. Dieses Eisfeld besteht nicht aus einer gewöhnlichen rechteckigen Fläche, sondern verspricht mit verwinkelten Bahnen, gemütlichen Winterplätzen, einer Bar sowie vier Eisstockschiessbahnen eine ganz besondere Atmosphäre. Auch eisige Events sind geplant. Ziel des zauberhaften Eisfeldes ist es, insbesondere junge Menschen auch an den kälteren Tagen aus ihren Zimmern zu locken und ein gemeinschaftliches Erlebnis zu schaffen, das unter anderem sportliche Aktivitäten fördert.

Neue Freizeiteinrichtung für die kühle Jahreszeit

Die neue eisige Landschaft verspricht Spass, aber auch Romantik in den Wintermonaten und soll Gross und Klein gleichermassen begeistern. Eine Iglu-Bar verwöhnt die Besuchenden mit erfrischenden Getränken oder wärmt mit köstlichem Glühwein und weiteren Heissgetränken nicht nur die kalten Hände. Für diejenigen, die sich nach sportlichem Vergnügen sehnen, können sich an einem der vier erstklassigen Eisstockschiessbahnen austoben. Auch einen Spielbereich mit Töggelikasten, Flipperautomaten, Dartscheiben und Co. wird für Unterhaltung sorgen. Für Paare, Freunde und Familien bietet eine gemütliche Picknick-Area den perfekten Ort, um gemeinsame Momente zu geniessen und die Romantik des Winters zu spüren. Ein Kiosk sorgt mit leckeren Snacks für die nötige Verpflegung.

Schlittschuhe und Zubehör vor Ort mietbar

Wer keine eigenen Schlittschuhe besitzt, kann diese direkt vor Ort mieten. Weiteres Zubehör, wie Gleithelfer für die kleinsten Abenteurer auf dem Eis, aber auch spassige Ice-Bikes mit und ohne Elektroantrieb stehen für die Besuchenden zur Vermietung bereit, um die winterliche Landschaft auf eine unterhaltsame Art zu erkunden. Für Rollstuhlfahrer werden kostenlose Eisgleiter der Stiftung Cerebral angeboten.

Eisstockschiessen – die perfekte Gruppenunterhaltung

Gleich vier überdachte Eisstockschiessbahnen sind beim Iiszauber integriert. Das gesellige Eisstockschiessen - vergleichbar mit Curling, Boule, Bowling oder Billiard - bietet eine unterhaltsame und abwechslungsreiche Freizeitaktivität in der Gruppen und benötigt keinerlei Vorerfahrung. Jeder kann es. Mit Glück gut, mit etwas Übung aber besser. Idealerweise nehmen 4-8 Spielende auf einer Bahn teil, um das optimale Spielerlebnis zu geniessen. Die Bahnen können für Gruppenaktivitäten mit bis zu 40 Teilnehmern bequem online reserviert werden. Man hat aber auch die Möglichkeit, die Bahnen je nach Verfügbarkeit auch direkt vor Ort zu buchen.

Uriges Fondue Chalet an der Schachenallee

Wer sich nach dem Eisvergnügen aufwärmen möchte, findet ebenfalls ab 1. November auf dem Maienzugplatz, ein gemütliches Fondue Chalet. Das Chalet mit Schweizer Alpencharme, welches bereits letztes Jahr die Gäste beim Kirchplatz mit Fondue aus preisgekröntem Käse verwöhnt hat, ist umgezogen und bietet dieses Jahr mit 120 Plätzen an der Schachenalle noch mehr Raum für den Fondue-Plausch und Co. Das Chalet wird von der Thommen Gastronomie geführt und ist sowohl für ein romantisches Dinner, als auch für Weihnachtsessen in grösseren Gruppen geeignet. Mit einem grosszügigen Glühwein Garten bietet es auch Platz für einen köstlichen Apéro unter dem Sternenhimmel. Die Thommen Gastronomie kennt man bereits von Projekten und Restaurants, wie dem Summertime im Schifflände in Aarau, der Schmiedstube in Niedergösgen oder dem Isebähnli in Trimbach.

Betriebsdauer auf dem Maienzugplatz noch ungewiss

Aufgrund einer einzeln eingegangenen Einsprache ist die Betriebsdauer von Iiszauber und dem Fondue Chalet noch unklar. Je nach Entscheid wird das Eisfeld und die Fondue-Stube entweder 60 oder 100 Tage für winterlichen Genuss in der Stadt Aarau sorgen. «Wir sind aktiv darum bemüht, mit der betroffenen Person eine Lösung zu erarbeiten und stehen in Kontakt mit den involvierten Stellen.», sagt Micha Federle, Mitinhaber der Agentur Stadtchend. «Wir streben natürlich aus wirtschaftlichen, aber auch nachhaltigen Gründen die Option mit einer längeren Betriebszeit an und freuen uns so oder so auf die eisige Unterhaltung.», so Federle weiter.

Verein Stadtchend

Der Verein Stadtchend wurde in diesem Jahr gegründet und trägt den selben Namen wie die Organisatorin des Weihnachtsmarkts Lieblingsstück (Stadtchend AG). Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Angebotsvielfalt in urbanen Gebieten zu fördern und zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Erhaltung und Erweiterung der Angebote in verdichteten Stadtgebieten sowie auf der Schaffung von Raum und Möglichkeiten für innovative Pilotprojekte mittels verschiedenen Veranstaltungen, Workshops, Kurse und weiteren Konzepten, welche für eine breite und altersdurchmischte Zielgruppe aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zugänglich sind. Der Verein finanziert sich durch Förderungen, Beiträge und Einnahmen aus Events wie zum Beispiel die « Schiefi» an der Badenfahrt. «Wir freuen uns sehr, über den neuen Wintertreffpunkt auf dem Maienzugplatz und sind überzeugt, dass besonders mit der einzigartigen Eislandschaft Mehrwerte für die Bewohner in Aarau und auch für Besuchende von ausserhalb geschaffen werden.», sagt Micha Federle abschliessen.

-------------------

Weitere Informationen:

Iiszauber:

(Organisator: Agentur Stadtchend / Betreiber: Verein Stadtchend)

Öffnungszeiten ab 1. November 2023:

Mo – Fr: 13:00 bis 22.00 Uhr* / Sa: 9.00 bis 22.00 Uhr / So: 9.00 bis 20.00 Uhr

*(vormittags für Schulklassen vorbehalten)

Tickets und Preise:

Einzeleintritte

Erwachsene: CHF 12.—

Jugendliche (13-17 J.), Studenten & Lehrlinge: CHF 8.—

Kinder (3-12 J.): CHF 6.50 (inkl. 1 Spieljeton)

Familienticket*: CHF 50.—

zusätzliche Kinder* CHF 9.—

*Im Familienticket sind Eintritte sowie die Schlittschuhmieten für Erwachsene und Kinder inkludiert.

Weitere Preise zu 10er-Abo, Schlittschuh- und Zubehörmiete findet man auf der Webseite:

iiszauber.ch

Fondue Chalet:

(Organisator Agentur Stadtchend / Betreiber Thommen Gastronomie)

Öffnungszeiten ab 1. November 2023:

Mo – Mi: 17:30 bis 22.00 Uhr / Do – Fr: 17.30 bis 00.00 Uhr / Sa: 11.30 bis 00.00 Uhr /

So: 11.30 bis 21.00 Uhr

Auskunft zum Verein Stadtchend

Kim Grenacher

kim@pointbreak.group

044 500 96 49

