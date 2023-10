Pointbreak Events GmbH

«Zürcher Weihnachtsallee» – Neuer Nasch- & Geschenklimarkt in Zürich

Während der Vorweihnachtszeit verwandelt sich die Zürcher Europaallee in einen Nasch- und Geschenklimarkt inklusive Fondue Chalet, Glühwein-Kuppel und weiterer Winterkulinarik.

Mit dem Einzug der kühleren Temperaturen wächst auch die Vorfreude auf die Adventszeit und somit auch die Zeit des Genusses und Geniessens mit den Liebsten. Dieses Jahr kann man sich in Zürich auf noch mehr vorweihnachtlichen Zauber freuen. Denn vom 23. November bis zum 23. Dezember wird die gesamte Europaallee erstmalig in einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt verwandelt, welcher die Limmatstadt mit einem Nasch- und Geschenklimarkt in festliche Laune versetzt.

Ein Markt für Genussmenschen

Der Geschenklimarkt mit Naschstrasse schafft - in Verbindung mit den bereits etablierten Geschäften der beliebten Einkaufspassage - vom Europaplatz bis hin zur Lagerstrasse einen gemütlichen und festlichen Ort für die Weihnachtseinkäufe. Während der Vorweihnachtszeit werden neben den über 40 bestehenden Shops sowie den 16 Cafés, Bars und Restaurants der Europaallee rund 80 wechselnde Ausstellende in den Markthäuschen ihre Produkte zum Verkauf anbieten und somit das Angebot mit köstlichen Delikatessen, kulinarischen Highlights und handgefertigten Produkten erweitern. Am Markt findet man auserlesene Herzensprodukte, mit Qualität und Geschichte. So werden unter anderem süsse Mandelgebäcke aus Sizilien, Fairtrade Wohnaccessoires von Womencraf, handgewebte Alpaka Winter-Accessoires von Four Looms, stylische Designprodukte von Einzelstück oder feuriger Ingwerlikör von Ingwerer angeboten. Aber auch viele weitere Produkte der Handwerkskunst, nachhaltige Mode, liebevolle Accessoires und süsse Versuchungen werden hier zu finden sein. Der Markt soll zum Verweilen einladen, entschleunigen und Inspiration und Freude an der Festtagszeit wecken.

Kulinarik mit Foodständen, Sitznischen, Fondue Chalet & Glühweinkuppel

Neben dem Geschenkli-Shopping lädt die Weihnachtsallee auch mit diversen kulinarischen Highlights Besuchende dazu ein, die winterlichen Tage zu geniessen. Foodstände werden mit Angeboten wie Kaiserschmarren, Empanadas, Käsespätzli und mehr die Gäste mit der nötigen Energie versorgen. Viele kleine Sitznischen verwandeln die Allee in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit kleinen Plätzchen, beleuchteten Unterständen und viel Raum, um sich mit Freund:innen, Arbeitsgspändlis und der Familie zum Feierabendbier, zum Snack oder Wochenend-Programm zu treffen. In einem gemütlichen Fondue Chalet beim Gustav-Gull-Platz werden verschiedene Fondue-Variationen, aber auch Flammkuchen, Älplermagronen und Co. angeboten. Bereits jetzt kann man sich einen Platz im Fondue Chalet vorreservieren. Eine stilvolle Glühweinkuppel mit grosszügigem Innenbereich und Barangebot bietet Raum für Afterwork Apéros oder zum Beisammensein mit den Liebsten und Anstossen auf die Festtage.

Die Organisatoren

Die Zürcher Weihnachtsallee wird von der Rens Rollo & Cie AG und in Zusammenarbeit mit der Europaallee umgesetzt. Bereits seit den ersten Anfängen der Europaallee wird für eine winterliche Belebungen der Allee und der einzelnen Plätze gesorgt. Dieses Jahr zum ersten Mal mit einem vielfältigen Weihnachtsmarkt.

------------------------

INFOS WEIHNACHTSALLEE

Generelle Informationen, Kontakt für Marktausstellende und weitere Informationen findet man auf der Webseite, die wir im Verlauf des Jahres mit weiteren Details und dem Programm ergänzen werden: www.weihnachtsallee.ch

ÖFFNUNGSZEITEN

23. November – 23. Dezember 2023

MARKT

Mo - Sa, 11.00 - 22.00 Uhr

So, 11.00 - 20.00 Uhr

FONDUE-CHALET

Mo - So, 11.00 - 24.00 Uhr

GLÜEHWII-KUPPEL-BAR

Mo - Sa, 11.00 - 24.00 Uhr

So, 11.00 - 22.00 Uhr

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75

Rens Rollo & Cie AG Limmatstrasse 40 8005 Zürich