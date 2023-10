Pointbreak Events GmbH

Lichtinstallationen in Aarau zur Winterzeit

Die Winterzeit in Aarau wird in diesem Jahr besonders aufregend, denn der Weihnachtsmarkt "Lieblingsstück" wird um zwei faszinierende Lichtinstallationen erweitert.

Die beiden leuchtenden Kunstinstallationen werden im Rahmen des Weihnachtsmarktes vom 17. November bis 23. Dezember in der Aarauer Innenstadt zu bestaunen sein. Die Kunstobjekte wurden vom Kreativkollektiv NOA geschaffen, das auch als Initiator und Kurator der bekannten Winterfestivals Zauberwald Lenzerheide und Zauberpark Flughafen Zürich fungiert. Die Kooperation mit NOA wurde vom Verein Stadtchend initiiert.

Während der Vorweihnachtszeit werden die leuchtenden Kunstwerke am Schlossplatz und im Kasinopark zu bewundern sein. «Wir freuen uns riesig auf die zwei neuen leuchtenden Highlights!», meint Micha Federle, Vorsteher des Vereins Stadtchend. «Uns ist es wichtig, dass der Zugang zu den Installationen kostenlos ist und für jeden zugänglich gemacht wird.», so Federle weiter.

«Faceless» und «Xmas-Tree»

Die beiden Lichtinstallationen, mit den Namen "Faceless" und "Xmas-Tree", werden erstmalig die Magie des Zauberwaldes Lenzerheide und des Zauberparks Zürich nach Aarau bringen und den Weihnachtsmarkt "Lieblingsstück" mit zwei neuen Highlights ergänzen. Die Initiative zielt darauf ab, Erfahrungen eines modularen Lichtkunstkonzepts in Aarau zu sammeln, die Interaktion der Besuchenden anzuregen und zu prüfen, ob ein solches Konzept in der Zukunft grossflächiger möglich ist.

Bei der Installation "Faceless" werden verschiedene Gesichter in einer endlosen Schleife auf eine ca. 3,5 Meter hohen Maske projiziert und mit passender Musik die Betrachtenden faszinieren.

"Xmas-Tree" wird den traditionellen Weihnachtsbaum auf moderne Weise inszenieren. Mit 120 ansteuerbaren Leuchtkugeln in einer Höhe von etwa 5 Metern wird dieser Baum das Herz aller Weihnachtsliebhabenden höherschlagen lassen.

Visuelle Kunst – Pilotprojekt in Aarau mit Zukunftsvision

Lichtkunstinstallationen sind eine aufstrebende Form der visuellen Kunst, die dank moderner Technologien speziell in den vergangenen Jahren international an Bedeutung gewonnen hat. Sie beeindrucken nicht nur durch ihre visuelle Ästhetik, sondern haben auch einen starken emotionalen Einfluss auf die Betrachter. Die faszinierende Kombination von Licht, Farben, Ton und Bewegung in diesen Werken kann tiefe Gefühle der Begeisterung, Ruhe und Freude hervorrufen. Die beiden Lichtinstallationen gelten als Pilotprojekt in Aarau. Der Verein Stadtchend möchte die Winterzeit in Aarau für Besuchende von ausserhalb und Einheimische gleichermassen attraktiver und emotionaler gestalten und plant, das neue Lichtkonzept in den kommenden Jahren, je nach Erfolg, durch weitere beeindruckende leuchtende Installationen zu erweitern und das Angebot auszubauen.

Verein Stadtchend

Der Verein Stadtchend wurde in diesem Jahr gegründet und trägt den selben Namen wie die Organisatorin des Weihnachtsmarkts Lieblingsstück (Stadtchend AG). Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die Angebotsvielfalt in urbanen Gebieten zu fördern und zu unterstützen. Der Fokus liegt dabei auf der Erhaltung und Erweiterung der Angebote in verdichteten Stadtgebieten sowie auf der Schaffung von Raum und Möglichkeiten für innovative Pilotprojekte mittels verschiedenen Veranstaltungen, Workshops, Kurse und weiteren Konzepten, welche für eine breite und altersdurchmischte Zielgruppe aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten zugänglich sind. So hat der Verein die neue Lichtinstallation ermöglicht und den Auftrag, das Kulturprogramm von Lieblingsstück, auf der Bühne beim Kasinopark, zu beleben. Beide Programmpunkte werden für die Besuchenden kostenlos angeboten. Der Verein finanziert sich durch Förderungen, Beiträge und Einnahmen aus Events wie zum Beispiel die « Schiefi» an der Badenfahrt. «Wir freuen uns sehr, dass diese Kooperationen zustande gekommen sind und sind überzeugt, dass so weitere Mehrwerte für die Besuchenden geschaffen werden.», sagt Micha Federle abschliessen.

