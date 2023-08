Elsässer Markthalle - neue Vielfalt in Zürichs Marktszene

Pointbreak Events GmbH

Im September wird in Zürich Altstetten ein neuer Treffpunkt eröffnet, der unterschiedlichste Märkte beherbergen wird. Marktorganisatoren erhalten hier die Möglichkeit, den perfekten Standort für ihre Veranstaltung zu finden, während Marktaussteller ihre wertvollen Waren direkt an ihre Zielgruppe bringen können.

Die Stadt Zürich erhält eine aufregende Ergänzung ihrer Marktszene: Ab September öffnet die Elsässer Markthalle im urbanen Werkstadt Areal, direkt gegenüber dem Einkaufszentrum Letzipark in Zürich Altstetten, ihre Tore. Die denkmalgeschützte Halle bietet Raum für verschiedenste Wochen-, Monats- und Specialmärkte, die eine breite Palette an Angeboten für Besuchende bereithalten. Die neuen Märkte sollen dabei mit ihren Öffnungszeiten auch für Langschläfer attraktiv sein.

Eine Halle mit verschiedenen Märkten

Die Elsässer Markthalle wird zu einem lebendigen Ort des Stöberns, Erwerbens, Geniessens und Verkaufens. Die Vielfalt der Märkte reicht von Frischwaren- und Gemüsemärkten über Flohmärkte, Handwerksmärkte, bis hin zu Kleider- und Kinderbörsen. Die Halle eröffnet die Möglichkeit, lokale Produkte zu entdecken, einzigartige Handwerkskunst zu erleben und Vintage-Schätze zu finden. «Mit der Elsässer Markthalle schaffen wir nicht nur einen Ort für verschiedenste Märkte, sondern auch eine Plattform für lokale Anbieter und Marktorganisatoren. Wir sind stolz darauf, die Vielfalt unserer Stadt zu fördern und die Markttradition Zürichs zu bereichern.", sagt Micha Federle, Managing Director der Pointbreak Group und Initiator der neuen Markthalle. Weshalb sich die SBB für die Pointbreak Group entschieden hat, erklärt Marina Stettler, zuständig für Vermietung und Akquisition in der Region Zürich, so: «Wir wollen mehr Lokalkolorit an den SBB-Standorten. Die Elsässer Markthalle leistet genau das: Sie bietet lokalen Anbietern eine Plattform und hebt so die Vielfalt und Besonderheiten der Region hervor.»

Marktorganisatoren & Aussteller gesucht

Die Elsässer Markthalle lädt nicht nur Besuchende ein, sondern sucht auch engagierte Marktaussteller und Organisatoren, die Teil dieser neuen Marktdestination werden möchten. Bereits etablierte Marktvereinigungen, die Interesse an einem lokalen Standort für einen ihrer Märkte haben, aber auch Aussteller, die ihre Produkte verkaufen möchten, sind eingeladen, sich über das Online-Formular auf der offiziellen Website www.elsaesser-markthalle.ch zu melden.

Infos & Kommende Veranstaltungen

Zu den Europäischen Tage des Denkmals werden am 9. September kostenlose Führungen - unteranderem auch durch die Elsässer Markthalle – angeboten. Am 30. September kann man die Halle auch beim Tag der offenen Tür des SBB Werkstadt Areals gleich selbst erkunden. Wer weitere Fragen oder Interesse zur Markthalle hat, kann sich an Sharon Bossi ( event@pointbreak.group / 044 500 19 72) wenden.

Nicht das erste Projekt für die Pointbreak Group

Nebst dem Restaurant NÜNI in unmittelbarer Nachbarschaft zur Elsässer Markthalle, hat die Pointbreak Group unteranderem auch das Freizeit- und Foodstand-Eldorado Freiruum in Zug konzipiert und Betreibt in Zürich nebst dem Kaffeehaus About Coffee auch das Restaurant Hillz auf dem Uetliberg.

Elsässer Markthalle

Adresse: Hohlstrasse 438, 8048 Zürich

Web: https://www.elsaesser-markthalle.ch/

Kontakt: Sharon Bossi | 044 500 19 72 | event@pointbreak.group

