OANA - 5 Jahre Surfparadies in Luzern

Das indoor Surfparadies OANA bei der Mall of Switzerland in Ebikon feiert am 9. September bereits das fünfjährige Bestehen und lädt zur grossen Geburtstagsparty mit Surf Shows, Musik, Markt und weiteren Highlights ein.

Um das halbe Jahrzehnt der Indoor Surf Anlage zu feiern, lädt das Team von OANA zum "Birthday Bash" ein. «Wir haben mit Surf Shows, DJ-Beats und Livemusik, aber auch Food- und Drink-Specials, Beer Pong Turnier und einer 360° Fotostation so einiges für die Besuchenden geplant!», so Ben Merforth, OANA-Betriebsleiter. Die Gäste können sich gar spontan bei einem Tattoo Artist ihr neustes Souvenir stechen lassen. Für die kleinen Besuchenden gibt es einen Kids Corner sowie ein Kinderschminken. Wer sich auf der Surfwelle gleich selbst versuchen möchte, kann dies am Geburtstag zu stark vergünstigten Sessions, welche nur vor Ort buchbar sind, tun.

Der OANA Birthday Bash wird am 9. September von 10.00 – 22.00 Uhr in den Räumlichkeiten der OANA Indoor Surf Anlage in Ebikon stattfinden. Der Eintritt ist frei, und alle Wassersportliebhabende, Musikbegeisterte und Neugierigen sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und die aufregende Welt des Surfens zu erkunden.

Veranstaltungsinformationen:

Wann: 9. September, 10:00 – 22:00 Uhr

Wo: Ebisquare-Strasse 2, 6030 Ebikon (bei der Mall of Switzerland)

Highlights des "5 Jahre OANA Birthday Bash":

Stark vergünstigte Surf Sessions für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis

Coole DJ-Beats & Livemusik von lokalen Künstlern

Beeindruckende Surf Shows von Swiss Wave Rippers und dem OANA Surfteam

Kleiner Markt mit Ausstellern rund um die Surf Szene

Kulinarische Köstlichkeiten mit Food- & Drink-Specials

Unterhaltung für Kinder im Kids Corner mit Kinderschminken

Unvergessliche Momente mit der 360° Fotostation

Ein Tattoo Artist sorgt für bleibende Souvenirs

Spannende Wettbewerbe mit attraktiven Preisen, wie ein Wochenende mit einem VW California, zu gewinnen

Beer Pong Turnier

Und einige weitere Highlights

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf der Webseite von OANA unter https://www.oana.surf/events/bday-bash-2023 zu finden.

Über OANA:

In den vergangenen fünf Jahren hat die OANA Indoor Surf Anlage in Ebikon einen regelrechten Anziehungspunkt für die begeisterte Surfgemeinschaft der Schweiz entwickelt. Die Grundidee hinter OANA ist einfach: Surfen das ganze Jahr über, ungeachtet der Witterungsverhältnisse. Die Halle verfügt über ein fortschrittliches Wellensystem, das ideale Wellen für Surfer aller Surflevels erzeugt. Ganz gleich, ob man ein erfahrener Profi oder ein Anfänger auf dem Surfbrett ist – OANA bietet die Möglichkeit, auf der Welle zu reiten und das aufregende Gefühl des Surfens zu erleben, ohne an exotische Strände reisen zu müssen.

Abgesehen von der integrierten Surfwelle zeichnet sich OANA auch durch ein Restaurant aus, das unter anderem farbenfrohe Smoothie Bowls, Mezze und Pinsa serviert. Ein Surf Shop mit hochwertigen Produkten ist ebenfalls Teil des Angebots. Doch damit nicht genug – OANA hat sich zudem erfolgreich als beliebte Eventlocation etabliert und ist weit über die Grenzen der Surfszene hinaus bekannt geworden.

Hinweis für die Presse:

Du möchtest den OANA Birthday Bash redaktionell begleiten? Dann melde dich bei uns! Wir sind auf der Suche nach lokalen Medien, die unseren Event im OANA dem Publikum näher bringen.

