Pointbreak Events GmbH

Freie Fahrt auf den Uetliberg

Bild-Infos

Download

8 weitere Medieninhalte

Zürich, 22.08.2022 – Es heisst wieder «Freie Fahrt auf den Uetliberg». Die Umbauarbeiten der Bahnstrecke auf den beliebten Zürcher Hausberg sind beendet. Das Naherholungsgebiet der Stadtzürcher*innen ist mit der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn (SZU) wieder durchgängig befahrbar. Doch die Renovierung an der Strecke ist nicht die einzige Verjüngung, welche dem Uetliberg im 2022 widerfahren ist.

Aufgrund Umstellung der Stromversorgung und Gleisbauarbeiten konnte seit Anfang Jahr die für Tagesausflügler und Naturliebhaber beliebte Bahnstrecke auf den Uetliberg nicht durchgängig befahren werden. Die Arbeiten sind nun abgeschlossen und die S10 rollt wieder im Halbstundentakt den Zürcher Hausberg hinauf und hinunter.

Die Verjüngungskur des Hausberges

Das Jahr 2022 stand für den Uetliberg ganz im Zeichen von Erneuerung. Denn nicht nur an der Bahnstrecke wurde gefeilt: Im Mai gab Giusep Fry nach knapp 40 Jahren die Führung des Hotels und Restaurants Uto Kulm an seinen Sohn Fabian Fry weiter. Im selben Monat wurde auch ein neues Restaurant und Ausflugziel über den Dächern der Limmatstadt eröffnet.

«Hillz» – Frisches Gastrokonzept mit Berghütten-Charme

Das «Hillz», ehemals Restaurant «Gmüetliberg», belebt seit Ende Mai mit einem jungen Team und frischem Konzept, auffälligem Look sowie blühenden Ideen den Berg. Direkt an der Bahnstation Uetliberg gelegen, verwöhnt es seine Gäste mit neuinterpretierten Gerichten aus der Schweizer Küche sowie verschiedenen Käsefondue-Variationen und versorgt Wander*innen auf der Durchreise mit selbst gemachten Snacks vom Kiosk und regionaler Glace aus der Gelateria. «Wir freuen uns, dass sich sowohl die Stammgäste des ehemaligen Lokals, aber auch die neuen Besucher*innen wohl bei uns fühlen», sagt Michel Flura, Betriebsleiter vom Hillz. Das Restaurant habe mit dem frischen Interieur und dem neuen Konzept auch bei jüngerem Publikum Anklang gefunden, so Flura weiter. Auch ein Co-Working-HUB beherbergt das Hillz. Die gut ausgerüsteten Räume können für Workshops, Meetings oder sonstige Veranstaltungen gemietet werden.

Avocado-Toast, Pancakes und Hiphop Beats

Das Hillz möchte auch selbst einige Events auf den Berg bringen. So fand bereits die Afterparty der jährlichen Uetliberger Bierwanderig auf der Sonnenterrasse im Hillz statt. Ebenfalls kommt man bereits wöchentlich in den Genuss des Sunday Hiphop Brunchs. Bei diesem Brunch geniesst man originelle Brunchgerichte zu ausgewählter Hiphop Musik. Sobald die erste Winterbiese den Berg erreicht, können sich die Gäste auf der Hillz-Terrasse mit feinem Glühwein aufwärmen und sich mit verschiedensten Fondue-Variationen den Bauch vollschlagen. «Die neue Winterwelt im Hillz wird auch speziell für Anlässe mit grösseren Gruppen, wie für ein stimmungsvolles Weihnachtsessen mit Freunden oder Arbeitskollegen, geeignet sein», meint Michel Fluri.

Fakten Hillz:

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75