Pointbreak Events GmbH

Erste Filmnacht unter Sternen im Strandbad Zug

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Das Strandbad Zug lädt zur allerersten Outdoor Movie Night am Zugersee ein. Am 22. und 23. Juli 2022 kommt man auf der Liegewiese der Badi in den Genuss von diversen abenteuerlichen Dokumentar-Kurzfilmen.

Open Air Kinos boomen auch diesen Sommer wieder in der Schweiz. Auch das beliebte Strandbad Zug möchte mit zwei Filmnächten die Besucher*innen in ihren Bann ziehen. Doch anstelle von grossen Blockbuster-Movies dürfen sich hier die Zuschauer auf verschiedenste Dokumentarfilme in Kurzfilm-Länge im Bereich Abenteuer und Outdoorsport freuen.

Sitzkissen anstatt Kinosessel

«Wir freuen uns riesig, dass wir den Besucher*innen in der Region mit den beiden Movie Nights ein neues Highlight bei uns im Strandbad bieten können», so Jérôme Gilg, Betriebsleiter der Badi. Die Zuschauer*innen erwarten an der Filmnacht keine 0815-Kinosessel: Es werden Teppiche und Kissen auf der Liegewiese der Badi ausgelegt, auf denen man es sich gemütlich machen kann. Geschmückt mit vielen kleinen Laternen sollen die Movie Nights unter dem Sternenhimmel und direkt am Zugersee für ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis sorgen.

Abenteuerliche Erlebnisse von aussergewöhnlichen Menschen

Die Outdoor Movie Night findet an zwei Tagen statt. Am Freitagabend, 22. Juli werden sieben auserwählte Dokumentar-Kurzfilme der European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) gezeigt. Hier begleitet man beispielsweise den Abenteurer Eliott Schonfeld, der sich 50 Tage alleine in den Amazonas-Regenwald wagt oder folgt dem leidenschaftlichen Kletterer Nasim Eshqis auf seinem Weg in luftiger Höhe. Am 23. Juli kommt man in den Genuss der zehn besten Kurzfilme des BANFF Centre Mountain Film and Book Festival. Geschichten über Melissa Le Nevé, welche als erste Frau die 9a-Route erklettern möchte oder über einen Strassenmusiker, der sich quer durch Spanien durchschlägt, sind nur einige der Highlights.

Eintritt mit den gewissen Extras

Tickets der Outdoor Movie Nights können unter www.strandbad-zug.ch gekauft werden. Es werden unter zwei Ticketkategorien unterschieden. Das Classic Ticket kostet 20 Franken pro Person und beinhaltet neben dem Eintritt eine Tüte Popcorn und ein Süssgetränk. Das Deluxe Ticket ist für 80 Franken erhältlich und enthält den Eintritt für zwei Personen sowie eine Flasche Rosé, ein Apéroplättli und einen Platz auf zwei Fatboy-Sitzsäcken. Angst, dass man bei der Filmnacht im Regen sitzt, muss man übrigens keine haben. Denn bei Schlechtwetter-Prognosen wird die Movie Night in die Eventhalle vom Freiruum Zug verlegt.

Veranstalter kanton27 ag, Zählerweg 5, 6300 Zug (Referenzprojekte: Freiruum, Secret Garden)

Pressekontakt Sandro Troxler, sandro@pointbreak.live, 044 500 19 75

Info Outdoor Movie Nights www.strandbad-zug.ch/happenings

Fakten Strandbad Zug

Öffnungszeiten: So. – Do. 09.00 – 22.00 Uhr / Fr. & Sa. 09.00 – 22.00 Uhr

Adresse: Chamer Fussweg 13, 6300 Zug

Webseite: www.strandbad-zug.ch

Instagram: strandbad.zug

Sandro Troxler Online Marketing & Communication Manager

Pointbreak Events GmbH Bachstrasse 9 8038 Zürich

Phone: 044 500 96 60 Direct: 044 500 19 75