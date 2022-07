Neuer Weihnachtsmarkt für Aarau

Pointbreak Events GmbH

Aktuell freuen wir uns über einen schönen, warmen Sommer. Ab sofort gibt es aber auch allen Grund sich bereits heute schon auf die Weihnachtszeit zu freuen: Lieblingsstück heisst der neue Weihnachtsmarkt, welcher diesen Winter, während 5 Wochen in der wunderschönen Aarauer Altstadt zum Entdecken, Geniessen und Basteln einlädt.

Anfangs Jahr wurde in einer offiziellen Ausschreibung durch die Stadt Aarau ein neuer Betreiber für den gesamten Weihnachtsmarkt gesucht. Die Macher sind nun gefunden und bringen frischen Festtags-Wind nach Aarau: Der Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» wird vom 17. November bis zum 23. Dezember 2022 das erste Mal stattfinden.

Ein Konzept für Macher, Kreative aber auch für alle Gwundrigen und Geniesser

An den schönsten Plätzen in der Aarauer Altstadt sollen neue Angebote die Besucher begeistern. Dabei dürfen originelle Marktstände mit einem interessanten Angebot nicht fehlen. Im Kasinopark und der nahen Umgebung kann man am Markt Materialien und Rohstoffe für Do-It-Yourself Projekte ergattern. Mit diesen wird man aber nicht allein gelassen: Ein Atelier, eine Backstube und verschiedene Workshop-Angebote ergänzen die Marktstände und laden ein, das gekaufte DIY-Material in individuellen Projekten gleich selbst zu schönen Weihnachtsgeschenken zu verarbeiten. Aber keine Angst: Wer es einfacher mag, kann natürlich auch eines von zahlreichen «Bastelset» unter den Weihnachtsbaum legen. Von Lebensmittel über Nischenprodukte bis zu, für Privatpersonen, schwer erhältliche Materialien in Kleinmengen gibt es hier alles, was das kreative Bastler-Herz begehrt. So findet bestimmt jeder Besucher am Weihnachtsmarkt sein persönliches «Lieblingsstück» oder die Zutaten, um ein solches zu erschaffen. Dieses Konzept ist in der Schweiz nicht nur einzigartig. Das Marktangebot bleibt so auch über die Jahre hinweg flexibel und kann auf aktuelle Trends abgestimmt und stets attraktiv gestaltet werden.

Auf dem Kirchplatz und die Gasse geht es in erster Linie um Kunst. Ein Lichtermarkt sowie verschiedene Kunstprojekte und visuelle Erlebnisse wollen hier entdeckt werden. Zusätzlich findet man hier verschiedene Stände zu dem Thema. Ergänzt wird das Happening durch Bars in einer liebevoll und aussergewöhnlich dekorierten Umgebung, welche zum Verweilen einlädt. Dabei wird – man munkelt – der beste Glühwein der Schweiz serviert.

Auf dem Schlossplatz und im Park steht die Unterhaltung der gesamten Familie im Fokus. Eine Bühne mit kulturellem Programm, Karussell, Spielplatz, Kerzenziehen und ganz viel mehr Unterhaltung warten hier auf Gross und Klein. Hier trifft man sich, wird gefeiert und natürlich gibt es reichlich essen und zu trinken.

Auch die Markthalle und das Farbhöfli werden während den ganzen 5 Wochen in den Weihnachtsmarkt integriert. Hier ist man fürs Schlemmererlebnis genau richtig. Ein kleines Food Festival mit diversen Sitzmöglichkeiten und einem vielfältigen Angebot lädt zum schnellen Lunch oder Abendessen genauso wie zum Verweilen mit Freunden und Arbeitskollegen ein.

Aarau, der neue Weihnachtshotspot

Doch wer sind die Menschen hinter dem neuen Weihnachtskonzept? Der Weihnachtsmarkt «Lieblingsstück» wird von der neu gegründeten Aarauer Agentur «Stadtchend» projektiert und organisiert. Kim Grenacher, eine der Initiantinnen, freut sich riesig über die Zusage. Denn der Schritt Richtung Aarau war bereits lange in Planung. «Schon oft haben wir versucht, mit verschiedenen Projekten im Bereich Gastronomie, Freizeit und Unterhaltung in Aarau Fuss zu fassen. Ich wohne und lebe in der Region und wollte hier in meiner Heimat schon seit einiger Zeit aktiv werden und das Freizeit- und Unterhaltungsangebot mitgestalten.» Micha Federle, ebenfalls Initiant, fügt an: «Wir mussten uns nun bis zum Weihnachtsmarkt gedulden, freuen uns aber umso mehr darüber, dass wir Aarau zum neuen Weihnachtshotspot der Schweiz machen können!»

Die neuen Betreiber sind in Aarau noch gänzlich unbekannt, was auch gut so ist. Schliesslich möchte man sich von alten Mustern lösen und neue, unerwartete und aufregende Angebote schaffen. Darum hat sich der Stadtrat in Zusammenarbeit mit der Stadtentwicklung auch für die hier noch unbekannten Macher entschieden. Die Pointbreak Group, zu welcher die neue Agentur «Stadtchend» gehört und in welcher auch Micha Federle als Managing Director und Kim Grenacher als Managing Partner tätigt sind, ist aber bestimmt kein Neuling in der Branche. Mit dem Slogan «Creating moments» konnten sie bereits einige erfolgreiche Freizeit- und Gastrobetriebe sowie zahlreiche Events und Pop-ups auf die Beine stellen. Zur Gruppe gehören zum Beispiel der Freiruum in Zug - die grösste Zwischennutzung der Schweiz - sowie das indoor Surferparadies OANA in Ebikon LU. Zusätzlich betreibt Pointbreak auch das im letzten Jahr eröffnete Kaffeehaus About Coffee sowie zwei weitere Gastronomiebetriebe in Zürich. Die Pointbreak Group ist in Zürich auch über die Adventszeit unter anderem mit dem Fondue Chalet direkt vor dem Wahrzeichen Grossmünster und der Glühweinkuppel und dem Atelier in der Europaallee kein Newbie im Weihnachtsbusiness.

Interessierte sollen sich melden

Der Projektstart ist gesetzt und die Organisation ist bereits voll im Gange. Interessierte Macher, Betreiber, Gastronomen, Anbieter und Visionäre sollen sich am besten direkt bei den neuen Betreibern melden. Denn schliesslich sollen besonders lokale Macher in den Weihnachtsmarkt integriert werden. «Wir sind stets offen für interessante und unkonventionelle Ideen – Hauptsache anders und mit Freude!», ergänzt Kim Grenacher zum Schluss.

Medienkontakt

Kim Grenacher

kim@pointbreak.group

076 345 12 35

Stadtchend.ch

Stadtchend AG

Rathausgasse 20

5000 Aarau

Anmeldung für Weihnachtsmarkt

https://www.weihnachtsmarktaarau.ch/