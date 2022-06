Edison's Co.

Messi und Neymar von PSG tun sich mit Jay Chou zusammen, um Metaverse Art und Charity neu zu definieren - und wer ist Jay Chou?

Paris (ots/PRNewswire)

Der französische Fußballverein Paris Saint-Germain (PSG) und der Mandopop-Superstar Jay Chou, der von Edison's Co. vertreten wird, gaben kürzlich bekannt, dass sie gemeinsam ein neues Metaversum-Kunstprojekt starten werden. In dem Werbevideo auf Instagram zeigen Lionel Messi, Neymar und Chou eine Vorschau auf das Kunstwerk, das das PSG-Maskottchen mit Chous einzigartigem Design-Stil kombiniert.

Chou, der in „The Green Hornet" und „Now You See Me 2" mitspielte, ist als Asiens Top-Popsänger bekannt. Letztes Jahr wurde er einer der meistgestreamten Künstler in zahlreichen asiatischen Ländern auf Spotify (bereitgestellt von Edison's Co). Allein das Online-Konzert von Chou im letzten Monat wurde über 100 Millionen Mal aufgerufen.

Chou hat sich in jüngster Zeit einen Namen in der Kunstwelt gemacht, und renommierte Sammler loben die Kunstwerke des Stars. Im Jahr 2021 verkaufte er seine Sammlung des weißen Handschuhs bei Sotheby's für 10,7 Millionen Dollar. Dieses Mal möchte Chou mit PSG zusammenarbeiten, um eine neue Form der metaversen Kunst zu entwickeln.

PSG geht davon aus, dass die Zusammenarbeit mit der Mandopop Ikone die Reichweite des Unternehmens in Asien vergrößern wird. Chou ist ebenfalls dabei, seine Reichweite in Europa zu vergrößern und könnte bald ein Konzert im Parc des Princes, dem Stadion von PSG, ankündigen, womit zum ersten Mal ein Künstler in Mandarin dort auftreten würde.

Chous philanthropische Bemühungen folgen auf seine großen Unternehmen. In den letzten zehn Jahren hat er sich der Unterstützung unterprivilegierter Kinder verschrieben. Diesmal setzt sich Chou zusammen mit PSG dafür ein, dass der PSG Endowment Fund das Bewusstsein für verarmte Kinder schärft und Spenden für sie sammelt.

