Walkers

Walkers erweitert seine branchenführenden Professional Services auf die British Virgin Islands

George Town, Kaimaninseln (ots/PRNewswire)

Walkers, ein führender Anbieter von juristischen und professionellen Dienstleistungen, hat angekündigt, dass der Geschäftsbereich Walkers Professional Services (WPS) seine Geschäftstätigkeit auf die Britischen Jungferninseln (BVI) ausdehnt. Im vergangenen Jahr hat WPS eine Reihe hochrangiger strategischer Mitarbeiter eingestellt, die auf die Bereiche Unternehmensführung, Corporate Governance, Compliance und Treuhanddienstleistungen für Unternehmen und institutionelle Kunden in globalen Finanzzentren spezialisiert sind.

Mit der zunehmenden internationalen und nationalen Regulierung wenden sich viele Marktteilnehmer vermehrt Dienstleistern mit einem integrierten Angebot an Rechts-, Treuhand- und Unternehmensdienstleistungen zu. In Zusammenarbeit mit Walkers bietet WPS die notwendige Infrastruktur und Größe, um die ständig steigenden regulatorischen Anforderungen im Namen seiner Kunden zu erfüllen.

WPS hat ebenfalls in technologie- und prozessgesteuerte Anwendungen investiert, um seinen Kunden die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen zu garantieren. Der Erfolg des Unternehmens auf den Kaimaninseln, den Bermudas, in Irland und den Vereinigten Arabischen Emiraten beruht auf der Reaktionsfähigkeit seiner Teams und dem Einsatz digitaler Anwendungen - ein Modell, das WPS auch auf den BVI anwenden wird. Das Dienstleistungsangebot von WPS ist zudem vollständig mit dem marktführenden Angebot von Walkers im Bereich Regulierungs- und Risikoberatung abgestimmt: Eine Vielzahl von Experten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen und Fintech steht Kunden in einer breiten Palette von Regulierungsfragen zur Verfügung.

Steven Manning, CEO von Walkers Professional Services, erklärt: "Unsere Kunden haben uns seit langem gesagt, dass sie sich über ein Serviceangebot von WPS in den BVI freuen würden. Einer der Hauptgründe für diesen Schritt ist die steigende Nachfrage unserer institutionellen Kunden in Europa und Asien nach der Art von hochwertigen, integrierten professionellen Dienstleistungen, wie WPS sie anbietet. Wir beabsichtigen, eine wichtige Kraft in der professionellen Dienstleistungsbranche auf den BVI zu werden. Wir werden dortige Talente fördern und entwickeln und einen hervorragenden Kundenservice bieten."

Der Einstieg in den BVI-Markt ist ein Zeichen für das anhaltende Engagement von Walkers in diesem Land. Die BVI sind ein führendes Zentrum für Finanzdienstleistungen und sie sind international anerkannt für ihr solides Regulierungssystem und ihre gut entwickelte Unternehmensinfrastruktur.

Informationen zu Walkers und WPS

Walkers ist eine führende internationale Anwaltskanzlei. Wir erbringen Rechts-, Unternehmens-, Treuhand- und Compliance-Dienstleistungen für globale Finanzinstitute, Investmentbanken, Kapitalmarktteilnehmer, Fortune-500-Unternehmen, Vermittler, Promotoren und Manager, Anwaltskanzleien des Magic Circle und der AmLaw 100, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Personengesellschaften, Treuhandgesellschaften und andere Treuhänder.

Walkers Professional Services (WPS) ist ein führender Anbieter von Unternehmens-, Corporate Governance-, Compliance- und Treuhanddienstleistungen für Unternehmen und institutionelle Kunden in den Finanzzentren der Welt. WPS bietet durch sein einzigartiges integriertes Team von Rechts- und Beratungsdiensten und modernste Technologie branchenführende Fachkenntnisse und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.