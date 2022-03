Novavax, Inc.

Novavax kündigt weltweite Informationsprogramme über Impfungen an

Gaithersburg, Maryland, 11. März 2022 (ots/PRNewswire)

- „We Do Vaccines" und „Know Our Vax" sind neue Bildungsprogramme, die Informationen zu den Impfstoffen liefern

- Die Programme erläutern das Engagement von Novavax für Impfstoffentwicklung und Innovation

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX),ein Biotechnologieunternehmen, das sich der Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation für schwere Infektionskrankheiten verschrieben hat, hat heute den Start seiner weltweiten markenlosen Programme „We Do Vaccines" und „Know Our Vax" bekannt gegeben. Dabei geht um Aufklärungsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der Menschen überall im Kampf gegen COVID-19 und andere tödliche Infektionskrankheiten wie zum Beispiel Influenza.

Das „We Do Vaccines"-Programm hilft dabei, Informationen über die gängigen Impfstoffarten und ihre Funktionsweise zu vermitteln, wie Impfstoffe hergestellt und getestet werden und wie sich die Novavax-Technologie von anderen Impfstoffen unterscheidet. Das „Know Our Vax"-Programm bietet Bildungsinformationen über Novavax, seinen globalen Ansatz und die bewährte Technologie.

„Die Impfstoffe von Novavax basieren auf einer gut erforschten proteinbasierten Plattform, die seit Jahrzehnten für andere Impfstoffe verwendet wird, und wir setzen uns dafür ein, die aktuelle Pandemie zu bekämpfen und die allgemeine öffentliche Gesundheit auf der ganzen Welt zu unterstützen", erklärte John Trizzino, Chief Commercial Officer und Chief Business Officer von Novavax. „Wir sind stolz darauf, dank der Einführung solcher Bildungsprogramme unseren Teil dazu beizutragen, dass alle Beteiligten umfassend über ihre Optionen hinsichtlich der Impfstoffe informiert werden."

Die Programme sollen die Menschen darüber informieren, wie die Impfstoffe bereits Millionen von Menschen geholfen haben, und sollen diejenigen, die noch nicht geimpft sind, dazu ermutigen, ihre Entscheidung differenzierter zu betrachten." Für weitere Informationen steht die Verbraucherwebsite unter www.wedovaccines.com zur Verfügung, ebenso wie die Website des Gesundheitsdienstleisters unter www.knowourvax.com.

Informationen zu Novavax Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) ist ein Biotechnologieunternehmen, das durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Impfstoffe zur Vorbeugung schwerer Infektionskrankheiten weltweit eine bessere Gesundheit fördert. Die firmeneigene rekombinante Technologieplattform nutzt die Kraft und Geschwindigkeit der Gentechnik zur effizienten Herstellung hoch immunogener Nanopartikel, die auf dringende globale Gesundheitsbedürfnisse ausgerichtet sind. NVX-CoV2373, der Covid-19 Impfstoff des Unternehmens, hat von mehreren Zulassungsbehörden weltweit die bedingte Zulassung erhalten, darunter die Europäische Kommission und die Weltgesundheitsorganisation. Der Impfstoff wird auch von mehreren Zulassungsbehörden weltweit geprüft. Neben dem Covid-19-Impfstoff untersucht Novavax derzeit in einer klinischen Phase I/II-Studie auch einen Kombinationsimpfstoff gegen saisonale Grippe, der NVX-CoV2373 und NanoFlu, den vierwertigen Grippeimpfstoffkandidaten, kombiniert. Diese Impfstoffkandidaten enthalten das Novavax-eigene Matrix-M™-Adjuvans auf Saponinbasis, um die Immunantwort zu verstärken und hohe Mengen neutralisierender Antikörper zu stimulieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen Die hierin enthaltenen Aussagen zur Zukunft von Novavax, seinen Betriebsplänen und -aussichten, seinen Partnerschaften, zum Zeitpunkt der Ergebnisse der klinischen Studien, der laufenden Entwicklung von NVX-CoV2373, einschließlich eines Kombinationsimpfstoffkandidaten für die saisonale COVID-Influenza mit NanoFlu, seinem vierwertigen Influenzaimpfstoffkandidaten, zum Umfang, Zeitplan und Ergebnis zukünftiger behördlicher Anträge und Maßnahmen, zu den potenziellen Auswirkungen von Novavax und NVX-CoV2373 auf den weltweiten Zugang zu Impfstoffen und Aufklärung, zur Bekämpfung der Pandemie und den Schutz der Bevölkerung, sowie zur die Wirksamkeit, Sicherheit und beabsichtigten Verwendung von NVX-CoV2373 sind zukunftsgerichtete Aussagen. Novavax weist darauf hin, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören die Schwierigkeiten, allein oder zusammen mit Partnern die verschiedenen Anforderungen an Sicherheit, Wirksamkeit und Produktcharakterisierung zu erfüllen, einschließlich der Anforderungen an die Prozessqualifizierung und Testvalidierung, die zur Erfüllung der Anforderungen der zuständigen Zulassungsbehörden erforderlich sind; unerwartete Herausforderungen oder Verzögerungen bei der Durchführung klinischer Studien; Schwierigkeiten bei der Beschaffung knapper Rohstoffe und Materialien; Ressourcenbeschränkungen, einschließlich Humankapital und Produktionskapazitäten, in Bezug auf die Fähigkeit von Novavax, die geplanten Zulassungswege zu verfolgen; Herausforderungen bei der Erfüllung der vertraglichen Anforderungen im Rahmen von Vereinbarungen mit mehreren kommerziellen, staatlichen und anderen Stellen; und die anderen Risikofaktoren, die in den Abschnitten „Risk Factors" und „Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" im Jahresbericht von Novavax auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 endende Jahr, die bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurden, aufgeführt sind. Wir warnen Investoren davor, sich zu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für eine Erörterung dieser und anderer Risiken und Ungewissheiten sollten Sie unsere bei der SEC eingereichten Unterlagen lesen, die unter www.sec.gov und www.novavax.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieses Dokuments, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unser Geschäft unterliegt erheblichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich der oben genannten. Investoren, potenzielle Investoren und andere sollten diese Risiken und Ungewissheiten sorgfältig abwägen.

