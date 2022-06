Pointbreak Events GmbH

Zeit für eine Abwechslung in Aarau

Die neu gegründete Aarauer Agentur «Stadtchend» will frischen Wind, mehr Unterhaltung und mehr Kommunikation nach Aarau bringen.

Ein bekanntes Sprichwort sagt: «Aller Anfang ist schwer.» - genau so möchte aber die neue Agentur «Stadtchend» nicht starten. Mit Leichtigkeit, offenen Ohren und Augen und einer grossen Portion Mut möchten die Agenturinhaber schon bald die Besucher und Anwohner mit neuen Projekten in Aarau begeistern.

Aarau, der neue Weihnachtshotspot

Es wird bereits darüber gemunkelt, wer die neuen Betreiber des Weihnachtsmarkts in Aarau sind: Die Agentur «Stadtchend» plant den kommenden Weihnachtsmarkt im ganz grossen Stil. Mit lokalen Machern und Partnern sowie mit der Stadt Aarau werden aktuell verschiede Möglichkeiten geprüft und finalisiert, bevor die Organisation des neuen Adventhighlights startet. «Wir sind mit diversen Partnern im Gespräch und freuen uns riesig über das positive Echo und die lokale Unterstützung, welche wir erhalten.», meint Kim Grenacher, Teilhaberin der Agentur Stadtchend. Den Agenturinhabern ist es wichtig, dass möglichst viele Aufträge lokal vergeben werden. Zudem sind sie sich der oftmals heikleren Anfangsphasen bewusst. «Nicht jeder hat Freude, wenn sich etwas verändert oder Neues entsteht. Genau dann ist es umso wichtiger, exakt hinzuhören und gemeinsam Lösungen zu finden, anstelle die Beanstandungen unter den Teppich zu kehren.», ergänzt Micha Federle. Erste Informationen zum Weihnachtsmarkt werden bereits Mitte Juni bekannt gegeben.

Die Menschen dahinter

Die Agentur Stadtchend ist Teil der Pointbreak Group, welche weitreichende Erfahrungen und Ressourcen mit sich bringt und bereits in der ganzen Schweiz mehrere Gastronomie- sowie Freizeitbetriebe führt und Grossveranstaltungen organisiert. Für das neue Aargauer Einzugsgebiet wurde nun eine eigene Agentur mit Sitz in Aarau gegründet. Die Agentur Stadtchend wird dabei von Micha Federle, Kim Grenacher und Katy Evans geführt. Das Trio arbeitet bereits seit über einem halbes Jahrzehnt erfolgreich zusammen und freut sich auf die neue Umgebung und die neuen Herausforderungen.

Räumlichkeiten in der Rathausgasse

Direkt an der Rathausgasse 20 entsteht zudem der neue Treffpunkt von Stadtchend. Bewusst werden auf klassische Büroräumlichkeiten verzichtet: Vielmehr möchten die Agenturinhaber direkt in der Stadt sein und einen Ort schaffen, wo man gemeinsam über neue Projekte, Ideen, aber auch Sorgen und Anregungen sprechen kann. Somit freut sich die Stadtchend-Crew Privatpersonen gleichermassen, wie Gastronomen, Veranstalter und Ladenbesitzer auf einen feinen Kaffee oder ein kühles Bier zu treffen, um genau hinzuhören, was dann wirklich die Bedürfnisse der Menschen sind.

Aber nicht nur dass: Bereits jetzt haben sich zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten ergeben. Die neue Lokalität an der Rathausgasse 20 wird demzufolge gleichzeitig ein Showroom, wo kleine Brands die Möglichkeit erhalten, ihre Waren auszustellen und zu verkaufen. Dazu finden regelmässig Networking-Anlässe, Workshops, Vernissagen und vieles mehr statt. Am Donnerstag und Freitag kann man direkt vor Ort auch einen feinen Wein geniessen und mit Freunden anstossen. Und zu guter Letzt wird die Lokalität auch für eigene Veranstaltungen und Ideen von Aarauer:Innen zur Verfügung gestellt. Es lohnt sich also auf jeden Fall, auf dem Laufenden zu bleiben und regelmässig vorbeizukommen.

Interessierte sollen sich melden

Interessierte Macher, Betreiber, Gastronomen, Anbieter und Visionäre sollen am besten direkt persönlich in die Agentur vorbeikommen. «Wir sind stets offen für interessante und unkonventionelle Ideen – Hauptsache anders und spannend!», ergänzt Kim Grenacher zum Schluss. Interessierte können die Projekte auf dem Instagram Kanal @stadtchend mitverfolgen.

Kontakt Kim Grenacher kim@pointbreak.group, 076 345 12 35