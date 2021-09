Grosses Sommerfest in Zürich Altstetten

Pointbreak Events GmbH

1. September 2021 - Seit Mai dieses Jahres serviert das NÜNI im neuen Trend-Quartier Altstetten leckeres, authentisches Essen aus ausgewählten regionalen Produkten. Diesen Freitag lädt das Lokal ein zum grossen Sommerfest.

Das Werkstadt-Gelende der SBB in Zürich Altstetten besticht durch die Vielfalt an Manufaktur und Handarbeit. Das Team vom NÜNI versteht sein Handwerk nur zugut und verzaubert mit einfallsreichen Gerichten und Drink-Kreationen nicht nur die Nachbarschaft. Der neue Quartiertreff im Kreis 9 mit grosszügigem Aussenbereich und charmanten industriellen Look ist bereits über die Zürich Altstetten-Grenze bekannt. «Wir wollten bei unserer schönen Stadtoase ein gemütliches Beisammensein für Gross und Klein schaffen und das ist uns, so glaube ich, sehr gut gelungen», schwärmt Raphael Foucault, Betriebsleiter vom NÜNI. Daher ist die Freude gross, nach langem Warten endlich zusammen mit der Nachbarschaft, Freunden und Familie zu feiern und das NÜNI richtig einzuweihen.

Das Sommerfest findet am Freitag, 3. September ab 15.00 Uhr statt und ist kostenlos

So wird auch für das geplante Sommerfest am für jeden etwas geboten: Die Besucher können sich auf stimmungsvolle Livemusik vom Zürcher Sänger Jack Zhoul und den Beats von DJ Dejan freuen. Für den Hunger gibt es am Abend eine grosse Paella, Spanferkel sowie Leckereien vom Grill und ein reichhaltiges Salatbuffet. Die Kunstfreunde unter uns können sich mit Acryl an der ArtNight unter der Leitung von Sonja Schudel ein Bild gestalten. Wem das noch nicht genug ist, kann sein Glück bei einem Wettbewerb versuchen und tolle Preise gewinnen. Natürlich ist beim Sommerfest auch für die Kleinen etwas dabei: Am Nachmittag bis 19.00 Uhr können die Kinder ihre Fantasie beim Kinderschminken ausleben und wenn der Magen knurrt, ein Schlangenbrot an der Feuerschale gleich selbst backen.

Gemütliches Beisammensein

Raphael und seinem Team ist es wichtig, mit dem Sommerfest Begegnungen zu schaffen und die industrielle Umgebung in eine einzigartige Atmosphäre zu hüllen. Ein gemütlicher Sommerabend steht uns also beim NÜNI bevor. Für das Fest muss nicht reserviert werden, einfach vorbeikommen und geniessen ist hier die Devise.

Veranstalter Nüni AG Location Hohlstrasse 430, 8048 Zürich, 15.00 - 24.00 Uhr Pressekontakt Lorraine Goldschmid, lorraine@pointbreak.live, 044 500 96 47 Webseite: www.nüni.ch Instagram: @nuenizurich