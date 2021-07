KPT

Die KPT wird neue Partnerin vom BSC YB

Bern

Die Berner Krankenkasse KPT unterstützt den BSC YB ab der kommenden Saison als neue Premium Partnerin.

Der BSC YB freut sich sehr, ab der Saison 2021/2022 die Berner Krankenkasse KPT als neue Premium Partnerin an seiner Seite zu haben. Die KPT bietet insbesondere der Nachwuchsabteilung Youth Base ein wertvolles Plus an Unterstützung und fördert zudem weitere Aktivitäten des BSC YB. Mit einem 4-Jahresvertrag untermauern die beiden Partner ihre langfristig ausgelegte Zusammenarbeit in diesen Bereichen.

Der BSC YB ist stolz, die Krankenkasse KPT als starke Premium Partnerin begrüssen zu dürfen: "Viele Bernerinnen und Berner haben ihren Stammplatz sowohl bei YB im Stadion Wankdorf als auch als Versicherte bei der KPT. Die Partnerschaft öffnet beiden Unternehmen zusätzliche Türen und garantiert eine spannende Kooperation", freut sich YB-CEO Wanja Greuel. Für KPT-CEO Reto Egloff stehen die Förderung des Nachwuchses und das Engagement für den (Sport-)Standort Bern im Zentrum der Zusammenarbeit: "Der BSC YB blickt wie die KPT auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurück. Wir teilen Werte wie Pioniergeist, Herzblut und viel Leidenschaft für den Sport".

Die KPT und der BSC YB freuen sich auf den baldigen Start der Fussball-Saison 2021/2022 und die bevorstehende Zusammenarbeit.

Die KPT in Kürze

Die genossenschaftlich organisierte KPT gehört zu den zehn grössten Krankenversicherern der Schweiz. Sie blickt auf eine über 130-jährige erfolgreiche Unternehmensgeschichte zurück, geprägt von höchster Kundenzufriedenheit und starkem Innovationsgeist. Über 600 Mitarbeitende bieten den rund 400'000 Kundinnen und Kunden ein Plus an persönlicher Beratung und ein Plus an fortschrittlichen Versicherungslösungen.